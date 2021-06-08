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08 июня 21:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
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Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
20:48
Экономика
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Мартынов высмеял курьез с паролем от почты конгрессмена США Мо Брукса

Политика
Мартынов высмеял курьез с паролем от почты конгрессмена США Мо Брукса
AP/TASS  /  Jacquelyn Martin

В администрации США царит геронтократия: судя по всему, в Вашингтоне вообще нет молодых политиков, которые могли бы сменить пожилых. Об этом ФАН заявил политолог Алексей Мартынов.

Так он отреагировал на новость о конгрессмене Мо Бруксе, курирующем кибербезопасность Пентагона, который выложил в Twitter фото своего монитора с прикрепленным к нему стикером. На стикере был написан PIN-код и пароль от почты. Пост был продублирован в личный официальный аккаунт Брукса на сайте Конгресса и провисел там целый день.

Курьезности ситуации добавляет тот факт, что политик выложил фото вместе с претензией к его оппоненту от демократов Эрику Суолуэллу, который ранее нанял для сбора данных о Бруксе частного детектива. Брукс назвал действия Суолуэлла вторжением в частную жизнь.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил ФАН, что если человек впадает в старческий маразм, то уже без разницы, республиканец он или демократ.

«Брукс — просто старик. Люди старшего поколения, заставшие СССР, помнят, как посмеивались над руководителем Советского Союза, генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичом Брежневым в последние годы его правления. Членам правительства было по 75 лет и более. Но они прошли Великую Отечественную войну, были изранены, имели проблемы со здоровьем — это тоже надо понимать», — сказал политолог.

Затем он напомнил о президенте США Джо Байдене. Лидеру Соединенных Штатов скоро 80 лет, и быстрым умом он похвастаться уже не может.

«Сенатором Байден стал «по наследству» в 1972 году. Представить трудно, как давно это было! Он почти 50 лет в политике. То, что происходит сегодня в США, я назвал бы геронтократией», — добавил эксперт.

Алексей Мартынов также заметил, что все шутят про «русских хакеров». Это уже стало фигурой речи и обозначает просто претензии к России, которые есть у США независимо от повода. В том числе и казуса, произошедшего с конгрессменом Бруксом, отвечающим за кибербезопасность Пентагона.

Собеседник ФАН предположил, что, с одной стороны, в Вашингтоне, очевидно, нет молодых политиков, которые могли бы сменить тех, кто совсем стар. А с другой, сами байдены и бруксы вцепились в свои стулья, не давая хода новому поколению американского политического истеблишмента.

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Все новости / Политика / Мартынов высмеял курьез с паролем от почты конгрессмена США Мо Брукса
сша джозеф байден алексей мартынов мо брукс
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