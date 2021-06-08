Мартынов высмеял курьез с паролем от почты конгрессмена США Мо Брукса

В администрации США царит геронтократия: судя по всему, в Вашингтоне вообще нет молодых политиков, которые могли бы сменить пожилых. Об этом ФАН заявил политолог Алексей Мартынов.

Так он отреагировал на новость о конгрессмене Мо Бруксе, курирующем кибербезопасность Пентагона, который выложил в Twitter фото своего монитора с прикрепленным к нему стикером. На стикере был написан PIN-код и пароль от почты. Пост был продублирован в личный официальный аккаунт Брукса на сайте Конгресса и провисел там целый день.

Курьезности ситуации добавляет тот факт, что политик выложил фото вместе с претензией к его оппоненту от демократов Эрику Суолуэллу, который ранее нанял для сбора данных о Бруксе частного детектива. Брукс назвал действия Суолуэлла вторжением в частную жизнь.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил ФАН, что если человек впадает в старческий маразм, то уже без разницы, республиканец он или демократ.

«Брукс — просто старик. Люди старшего поколения, заставшие СССР, помнят, как посмеивались над руководителем Советского Союза, генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичом Брежневым в последние годы его правления. Членам правительства было по 75 лет и более. Но они прошли Великую Отечественную войну, были изранены, имели проблемы со здоровьем — это тоже надо понимать», — сказал политолог.

Затем он напомнил о президенте США Джо Байдене. Лидеру Соединенных Штатов скоро 80 лет, и быстрым умом он похвастаться уже не может.

«Сенатором Байден стал «по наследству» в 1972 году. Представить трудно, как давно это было! Он почти 50 лет в политике. То, что происходит сегодня в США, я назвал бы геронтократией», — добавил эксперт.

Алексей Мартынов также заметил, что все шутят про «русских хакеров». Это уже стало фигурой речи и обозначает просто претензии к России, которые есть у США независимо от повода. В том числе и казуса, произошедшего с конгрессменом Бруксом, отвечающим за кибербезопасность Пентагона.

Собеседник ФАН предположил, что, с одной стороны, в Вашингтоне, очевидно, нет молодых политиков, которые могли бы сменить тех, кто совсем стар. А с другой, сами байдены и бруксы вцепились в свои стулья, не давая хода новому поколению американского политического истеблишмента.