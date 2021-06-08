Около 1 млрд рублей перевели на счета НКО-иноагентов в России из стран Запада

Москва, 8 июня. НКО-иноагенты в России за 2020 год получили более 990 млн рублей от иностранных плательщиков из Британии, Бельгии, Швейцарии и Германии.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что объем начислений в прошлом году увеличился на 20% по сравнению с 2019 годом. Статистика за пять месяцев 2021 года пока не приводится.

Государственная дума на заседании в среду, 9 июня, намерена принять в третьем чтении законопроект, ужесточающий контроль за финансированием НКО в России.