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09 июня 04:58
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новостей
04:54
Общество
Мясников раскрыл фразу для моментального приема в больнице
04:50
Происшествия
Медведь сбежал из гольф-клуба в подмосковных Мытищах
04:50
Общество
Renault представила электрокар Megane E-Tech 2022 года
04:49
Наука
Американские ученые раскрыли причину возникновения северного сияния
04:48
Общество
Инвестор рассказал, какой бизнес можно начать с 50 тысячами рублей
04:29
Общество
Врач рассказала, когда укус комара может закончиться больничной койкой
04:26
Общество
Нумеролог объяснил влияние номера квартиры на жизнь владельца
04:18
Происшествия
Хакеры опубликовали более 8,4 млрд украденных паролей
04:14
Спорт
Российских болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро
04:13
Общество
Диетолог рассказала, каким должно быть безвредное мороженое
04:05
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04:00
Общество
Глава фонда «Алеша» объяснил фантастическую стоимость самого дорого лекарства в мире
03:55
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Встреча Путина и Байдена может изменить соотношение сил
03:53
Общество
Российских туристов предупредили о росте фальшивых сайтов с продажей билетов
03:53
Общество
Собянин сообщил о премии соцработникам Москвы в размере 30 тыс. рублей
03:53
Общество
Дава ответил на заявление продюсера Лободы о нем и Киркорове
03:52
Шоу-бизнес
Моргенштерн объяснил, зачем пришел на шоу «Вечерний Ургант»
03:41
Общество
ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения в городах до 30 км/ч
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Глава фонда «Алеша» объяснил фантастическую стоимость самого дорого лекарства в мире

Общество
Глава фонда «Алеша» объяснил фантастическую стоимость самого дорого лекарства в мире
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Самым дорогим в мире лекарственным препаратом считается Zolgensma. Его оценили в 2,1 миллиона долларов, что составляет 152,103 миллиона рублей по нынешнему курсу валют. Глава БФ «Алеша» Алексей Зиновьев на брифинге Медиагруппы «Патриот» объяснил фантастическую стоимость самого дорого лекарства в мире.

Препарат «Золгенсма» предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии. Болезнь настолько быстро развивается, что к двум годам без лечения ребенок может погибнуть. Всего одна инъекция Zolgensma способна спасти маленькую жизнь, однако стоимость лечения просто неподъемна.

«Почему такая безумная цена? Компания-производитель этого лекарства потратила огромное, колоссальное количество денег, времени на разработку препарата. Поэтому сейчас такая цена. Это бизнес, это коммерческая компания, они должны вернуть свои вложения», — говорит гость пресс-центра.

Глава БФ «Алеша» объяснил фантастическую стоимость самого дорого лекарства в мире
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Лекарство Zolgensma разработали ученые из США, оно было запатентовано совсем недавно — в 2019 году. Быть может, российская медицина не дотягивает до уровня американцев?

«У нас медицина не стоит на месте. Мы не всегда это видим в медиапространстве и не можем оценить целостную картину, сделать правильные выводы. Мы много общаемся с именитыми врачами, которые говорят, что наша медицина конкурирует с западной, где-то даже опережает. Конечно, есть и слабые участки, но я надеюсь, что государство обратит внимание на это и мы подтянемся», — говорит Алексей Зиновьев.

Говоря о медицине, президент БФ «Алеша» озвучил, о чем мечтает он и все причастные к благотворительному фонду.

«У нас всегда была мечта и идея, у нашего фонда, что бы наши детки не за границу отправлялись, а лечились у нас, чтобы и иностранцы приезжали лечиться к нам. Дети — наше будущее, это наша сильная Родина», — заключил глава фонда.

Ранее Алексей Зиновьев рассказал, как относится к благотворителям из числа людей с сомнительной репутацией и как фонды распоряжаются деньгами, полученными от «сомнительных» лиц.

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зиновьев лекарство пресс-центр патриот бф алеша
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