Глава фонда «Алеша» объяснил фантастическую стоимость самого дорого лекарства в мире

Самым дорогим в мире лекарственным препаратом считается Zolgensma. Его оценили в 2,1 миллиона долларов, что составляет 152,103 миллиона рублей по нынешнему курсу валют. Глава БФ «Алеша» Алексей Зиновьев на брифинге Медиагруппы «Патриот» объяснил фантастическую стоимость самого дорого лекарства в мире.

Препарат «Золгенсма» предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии. Болезнь настолько быстро развивается, что к двум годам без лечения ребенок может погибнуть. Всего одна инъекция Zolgensma способна спасти маленькую жизнь, однако стоимость лечения просто неподъемна.

«Почему такая безумная цена? Компания-производитель этого лекарства потратила огромное, колоссальное количество денег, времени на разработку препарата. Поэтому сейчас такая цена. Это бизнес, это коммерческая компания, они должны вернуть свои вложения», — говорит гость пресс-центра.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Лекарство Zolgensma разработали ученые из США, оно было запатентовано совсем недавно — в 2019 году. Быть может, российская медицина не дотягивает до уровня американцев?

«У нас медицина не стоит на месте. Мы не всегда это видим в медиапространстве и не можем оценить целостную картину, сделать правильные выводы. Мы много общаемся с именитыми врачами, которые говорят, что наша медицина конкурирует с западной, где-то даже опережает. Конечно, есть и слабые участки, но я надеюсь, что государство обратит внимание на это и мы подтянемся», — говорит Алексей Зиновьев.

Говоря о медицине, президент БФ «Алеша» озвучил, о чем мечтает он и все причастные к благотворительному фонду.

«У нас всегда была мечта и идея, у нашего фонда, что бы наши детки не за границу отправлялись, а лечились у нас, чтобы и иностранцы приезжали лечиться к нам. Дети — наше будущее, это наша сильная Родина», — заключил глава фонда.

Ранее Алексей Зиновьев рассказал, как относится к благотворителям из числа людей с сомнительной репутацией и как фонды распоряжаются деньгами, полученными от «сомнительных» лиц.