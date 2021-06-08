Эксперт назвал преимущества Северного морского пути перед Суэцким каналом

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08 июня 19:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:52
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
19:49
Армия
Пашинян объяснил поражение в Карабахе словами «бог отвернулся от Армении»
19:48
Политика
Мартынов высмеял курьез с паролем от почты конгрессмена США Мо Брукса
19:47
Экономика
Cadillac открыл прием заказов на новый внедорожник в России
19:45
Шоу-бизнес
Комик Иван Абрамов возмутил россиян высказываниями о жене
19:43
Общество
Башкирский мед под угрозой: в республике массово гибнут пчелы
19:43
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Star Парад с Даной Борисовой. Даниил Вершинин и тайны сериала «Пищеблок»
19:42
Ближний Восток
Ливан выделит 197 млн долларов своей энергетической компании, чтобы избежать блэкаута
19:42
Политика
Жители Евросоюза выступили против «защиты» Байдена от России
19:41
Происшествия
СК добился ареста имущества на 13 млрд рублей у коррупционеров в РФ
19:35
Технологии
Победители конкурса «Старт в науку» представят свои работы на форуме «Армия-2021»
19:35
Общество
Немецкие ученые обнаружили в коровьем молоке опасный для человека токсин
19:34
Общество
Китаянка разочаровалась после крупного выигрыша в лотерею
19:32
Общество
Латвийский политик: Британские солдаты из контингента НАТО считают нас унтерменшами
19:32
Происшествия
Бывших сотрудников РЭО ГИБДД в Алтайском крае задержали за взятки
19:29
Общество
Россиянам назвали возможные сроки возобновления полетов на египетские курорты
19:23
Политика
МИД России считает, что перенос минской площадки не изменит действия Киева
19:21
Экономика
Минэнерго США улучшило прогноз по стоимости нефти Brent на 2021 год
19:18
Общество
Как «Дю Солей» не попал на Олимпиаду в Сочи: Эдгард Запашный о цирке и спорте
19:18
Общество
«Белый» хакер заверил в безопасности систем России после сбоя в работе мировых сайтов
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Эксперт назвал преимущества Северного морского пути перед Суэцким каналом

Экономика
Эксперт назвал преимущества Северного морского пути перед Суэцким каналом
пресс-служба ОСК

Москва, 8 июня. Морской путь из Азии в Европу через российскую Арктику станет в двое короче и составит конкуренцию Суэцкому каналу. Об этом заявил профессор политологии Андрей Коробков.

Таяние льдов в Арктической зоне делает этот регион привлекательным с экономической точки зрения. Так, это позволит упростить добычу углеводородов на шельфах, а морской путь из Азии в Европу сократится более чем в два раза. Таким образом, Северный морской путь будет короче и дешевле Суэцкого канала.

Как отметил профессор политологии университета штата Теннесси Андрей Коробков в интервью журналистам газеты «ВЗГЛЯД», из-за этого в Арктическом регионе события могут развиваться по двум направлениям: сотрудничества и напряженности. По его словам, в случае сотрудничества стран Европы и Азии с Россией будет сформирован гораздо более дешевый транспортный коридор. Это может стать поводом для начала гонки в строительстве гражданского ледокольного флота.

«И Москва, и Вашингтон с достаточно серьезной озабоченностью смотрят на быстро возрастающую активность Китая в регионе, на разговоры о создании Полярного шелкового пути», — добавил эксперт.

Как подчеркнула глава Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева, Россия – половина Арктики, что означает уверенную позицию Москвы на Арктическом совете, будущей переговорной площадке арктических стран.

Напомним, ранее госсекретарь США озвучил позицию Белого дома по Арктическому региону. Как отметил Энтони Блинкен, Соединенные Штаты хотят, что Арктика оставалась свободным от конфликтов регионом.

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Все новости / Экономика / Эксперт назвал преимущества Северного морского пути перед Суэцким каналом
сша арктика экономика политика северный морской путь суэцкий канал
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