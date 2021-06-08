Эксперт назвал преимущества Северного морского пути перед Суэцким каналом

Москва, 8 июня. Морской путь из Азии в Европу через российскую Арктику станет в двое короче и составит конкуренцию Суэцкому каналу. Об этом заявил профессор политологии Андрей Коробков.

Таяние льдов в Арктической зоне делает этот регион привлекательным с экономической точки зрения. Так, это позволит упростить добычу углеводородов на шельфах, а морской путь из Азии в Европу сократится более чем в два раза. Таким образом, Северный морской путь будет короче и дешевле Суэцкого канала.

Как отметил профессор политологии университета штата Теннесси Андрей Коробков в интервью журналистам газеты «ВЗГЛЯД», из-за этого в Арктическом регионе события могут развиваться по двум направлениям: сотрудничества и напряженности. По его словам, в случае сотрудничества стран Европы и Азии с Россией будет сформирован гораздо более дешевый транспортный коридор. Это может стать поводом для начала гонки в строительстве гражданского ледокольного флота.

«И Москва, и Вашингтон с достаточно серьезной озабоченностью смотрят на быстро возрастающую активность Китая в регионе, на разговоры о создании Полярного шелкового пути», — добавил эксперт.

Как подчеркнула глава Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева, Россия – половина Арктики, что означает уверенную позицию Москвы на Арктическом совете, будущей переговорной площадке арктических стран.

Напомним, ранее госсекретарь США озвучил позицию Белого дома по Арктическому региону. Как отметил Энтони Блинкен, Соединенные Штаты хотят, что Арктика оставалась свободным от конфликтов регионом.