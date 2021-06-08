Москва, 8 июня. Германия обещала США «не бросать» Украину после запуска газопровода «Северный поток — 2». Что имелось ввиду, пояснил немецкий эксперт по вопросам РФ Александр Рар.

ФРГ дала обещание американцам, а не украинцам, пояснил Рар. Германия пообещала Украине полноценную поддержку от Евросоюза, только это не газ, контракта о поставке топлива через украинскую землю не будет, рассказал политолог в эфире телеканала «Россия-1»

ФРГ планирует закупать голубое топливо в России, но страна держит курс на экологию, поэтому в ближайшее время ФРГ будет переходить на возобновляемые источники энергии.

«От Украины будет требовать не то, чтобы она качала российский газ через свою территорию, а приобщилась бы к «зеленой» сделке. То есть стала ставить у себя ветряные мельницы и занималась бы биогазом и зеленой экономикой», — пояснил Рар.

Украинские угрозы в адрес Германии выглядят нелепо и этим Киев только навредит себе, ухудшив и без того непростую ситуацию.

«Запад ждет от Украины не газ, а реформирование национальной экономики и правовой системы», — подчеркнул Рар.

В Германии одобрили высказывание президента Владимира Путина о том, что РФ не обязана «всех кормить». Это было сказано по поводу транзита российского газа через территорию Украины.