Возможность оформить ипотечные каникулы предоставят самозанятым россиянам

Москва, 8 июня. Депутаты Государственной думы вносят изменения в перечень документов, позволяющих оформить ипотечные каникулы.

Жители России, зарегистрированные в качестве самозанятых, теперь смогут взять отсрочку и получить ипотечные каникулы. Нижняя палата парламента приняла во II чтении закон, который уравнивает в данных правах заемщиков различных категорий. Об этом пишет РБК.

Группа самозанятых получила право на получение таких льгот. Ранее если гражданин попадал в трудную жизненную ситуацию, то ему необходимо было показать кредитной организации ряд необходимых документов, среди которых числилась справка по форме 2-НДФЛ.

Новый закон расширяет термин трудной жизненной ситуации, добавив в число таковых прекращение действия трудового договора, либо контракта у человека, которому назначаются страховые выплаты по старости лет. Вместе с этим, инициатива расширила список документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию, пишет «ФедералПресс».

Аналитики рынка недвижимости ранее пришли к выводу, что новые условия по льготной ипотеке в стране не подходят для приобретения квартиры в российской столице.