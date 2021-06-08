Пощечина президенту Франции может обернуться лишением свободы

Париж, 8 июня. Ударивший президента Франции Эммануэля Макрона может попасть в тюрьму и заплатить 45 тысяч евро штрафа. Об этом сообщили юристы.

Эксперты рассказали, чем обернется пощечина президенту Франции. По словам юристов, злоумышленник может лишиться свободы сроком до трех лет и получить штраф в размере 45 тысяч евро. Такой информацией специалисты поделились с РИА Новости.

Эммануэль Макрон получил пощечину в ходе визита в департамент Дром. Момент удара попал на видео, которое разлетелось по Сети.