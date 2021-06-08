Теннисистка Павлюченкова вышла в полуфинал чемпионата «Ролан Гаррос»

Париж, 8 июня. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прошла в полуфинал французского чемпионата «Ролан Гаррос» после уверенной победы в рамках четвертьфинала.

Соперницей теннисистки стала представительница Казахстана Елена Рыбакина. За выход в финал первенства российская спортсменка будет бороться с представительницей Словении Тамарой Зиданшек.

Павлюченкова установила личный рекорд, поскольку до этого ей не удавалось продвинуться дальше четвертьфинала.

Кроме известной теннисистки на открытом чемпионате Франции удачно выступил еще один российский спортсмен Даниил Медведев. Он впервые в своей карьере выиграл четыре матча подряд и стал участником четвертьфинала. В рамках турнира теннисист обыграл представителя Чили Кристиана Гарина.