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09 июня 03:27
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новостей
03:06
Экономика
Названы способы получения мошенниками данных о россиянах
03:00
Политика
Военный эксперт указал, как новое «русское чудо» заставило дрожать США и НАТО
02:58
Общество
Пушков назвал причину провала сериала с чернокожей Анной Болейн
02:55
Политика
Блинкен опроверг заявление Зеленского по «Северному потоку — 2»
02:42
Общество
Россиянка рассказала о новом виде мошенничества в Instagram
02:36
Политика
Блинкен заявил о наличии у Украины всех инструментов для вступления в НАТО
02:21
Шоу-бизнес
«Дава принял розу»: отношения Киркорова с Манукяном сравнили с шоу «Холостяк»
02:20
Политика
«Байдена загнали в угол»: японцы обсудили предстоящую встречу Байдена и Путина
02:20
Общество
Знаменитый парикмахер назвал идеальные стрижки для каждого типа волос
02:19
Общество
Эксперт дала советы по выбору моря для отдыха в июне
02:17
Общество
Россиянам рассказали, как не "убить" ноутбук во время путешествий
02:15
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании в Петербурге
02:12
Общество
Голливудская интеллектуалка: творческий путь Натали Портман
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Политика
Госдума: После запуска «СП-2» Украина может стать для ЕС «чемоданом без ручки»
01:51
Общество
«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону
01:51
Политика
«СП-2» — прецедент: в Польше обеспокоены отношениями с США
01:32
Общество
МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России
01:30
Политика
Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
01:28
Происшествия
Пожар уничтожил смартфоны Xiaomi на складе в Китае
01:16
Армия
Сирийская армия перехватила большую часть ракет Израиля
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Госдума: После запуска «СП-2» Украина может стать для ЕС «чемоданом без ручки»

Политика
Госдума: После запуска «СП-2» Украина может стать для ЕС «чемоданом без ручки»
Федеральное агентство новостей  / 

О том, что по трубе «Северного потока — 2» в Европу вскоре побежит российский газ, можно сказать почти со стопроцентной вероятностью. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

Глава комитета по экономике и энергетике германского Бундестага Клаус Эрнст заявил, что понимает нежелание Москвы субсидировать Киев, оплачивая транзит газа через территорию Украины. Немецкий политик подчеркнул, что, если Евросоюз хочет материально поддержать эту страну, то должен делать это «за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в итоге ложатся на плечи европейских потребителей». Так он прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 4 июня, в ходе которого российский лидер оправдывал необходимость транзита газа через «Северный поток — 2» и заявил, что Россия «не обязана всех кормить».

«Немецкий политик зрит в корень, — заметил Морозов. — Правда, здесь необходимо отметить, что целью постройки «СП-2» является вовсе не попытка обнулить трубу, проходящую через Украину. У нас нет таких замыслов! Наоборот: если мы найдем общий язык с Киевом и договоримся о цене, то получит он свой транзит, и не придется европейцам в таком случае принимать тяжелые для себя решения».

Однако, добавил депутат, если Украина будет вести себя «безумно» и «стрелять себе в ногу», то Европа будет вынуждена вспомнить об «этом чемодане без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко».

В ГД заявили, что после запуска СВ—2 Украина может стать для ЕС «чемоданом без ручки»
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«Для них будет неприемлемым оставить украинцев совсем без поддержки — но как ее в итоге оказывать, тоже совершенно не ясно, — сказал парламентарий. — Либо заводить им российский же газ через какие-то схемы, либо компенсировать через дополнительные выплаты, либо просто кормить с руки, постоянно выделяя все новые и новые кредиты и платежи без всяких гарантий, что они когда-нибудь будут возвращены».

Собеседник ФАН заметил, что проблемы, связанные с Украиной — это та головная боль, которую европейцы «сами же создали и теперь не знают, каким аспирином ее лечить».

Морозов также подчеркнул, что запуск «Северного потока — 2» — это вопрос времени, «если, конечно, не случится никаких форс-мажорных обстоятельств».

«Логика событий такова, что проект будет завершен — и даже американцы признали бессмысленность войны против него, — заявил депутат. — Европейцы очень заинтересованы в «СП-2» — ведь это их «кровные», экономические интересы! Фактически, это и их газ тоже — ведь он частично оплачен их участием в постройке трубопровода».

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Все новости / Политика / Госдума: После запуска «СП-2» Украина может стать для ЕС «чемоданом без ручки»
россия украина госдума германия морозов св-2
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