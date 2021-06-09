Госдума: После запуска «СП-2» Украина может стать для ЕС «чемоданом без ручки»

О том, что по трубе «Северного потока — 2» в Европу вскоре побежит российский газ, можно сказать почти со стопроцентной вероятностью. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

Глава комитета по экономике и энергетике германского Бундестага Клаус Эрнст заявил, что понимает нежелание Москвы субсидировать Киев, оплачивая транзит газа через территорию Украины. Немецкий политик подчеркнул, что, если Евросоюз хочет материально поддержать эту страну, то должен делать это «за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в итоге ложатся на плечи европейских потребителей». Так он прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 4 июня, в ходе которого российский лидер оправдывал необходимость транзита газа через «Северный поток — 2» и заявил, что Россия «не обязана всех кормить».

«Немецкий политик зрит в корень, — заметил Морозов. — Правда, здесь необходимо отметить, что целью постройки «СП-2» является вовсе не попытка обнулить трубу, проходящую через Украину. У нас нет таких замыслов! Наоборот: если мы найдем общий язык с Киевом и договоримся о цене, то получит он свой транзит, и не придется европейцам в таком случае принимать тяжелые для себя решения».

Однако, добавил депутат, если Украина будет вести себя «безумно» и «стрелять себе в ногу», то Европа будет вынуждена вспомнить об «этом чемодане без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко».

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«Для них будет неприемлемым оставить украинцев совсем без поддержки — но как ее в итоге оказывать, тоже совершенно не ясно, — сказал парламентарий. — Либо заводить им российский же газ через какие-то схемы, либо компенсировать через дополнительные выплаты, либо просто кормить с руки, постоянно выделяя все новые и новые кредиты и платежи без всяких гарантий, что они когда-нибудь будут возвращены».

Собеседник ФАН заметил, что проблемы, связанные с Украиной — это та головная боль, которую европейцы «сами же создали и теперь не знают, каким аспирином ее лечить».

Морозов также подчеркнул, что запуск «Северного потока — 2» — это вопрос времени, «если, конечно, не случится никаких форс-мажорных обстоятельств».