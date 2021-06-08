Пашинян заявил о готовности обменять сына на армянских пленных в Азербайджане

Ереван, 8 июня. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву забрать своего сына, обменяв его на всех пленных в стране армян.

Глава кабмина рассказал об этом в ответ на упреки бывших лидеров страны Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. Врио премьера Армении добавил, что это заявление не является сделанным на эмоциях.

«Говорю Алиеву официально — предлагаю сына в обмен на всех пленных. Говорю официально», — подчеркнул он.

Ранее Пашинян провел в Брюсселе переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Глава кабмина отметил важность полного прекращения азербайджанского военного присутствия на территории Армении.