В Минобороны рассказали, когда в ВКС РФ появятся первые летчицы-истребители

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08 июня 19:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:52
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
19:49
Армия
Пашинян объяснил поражение в Карабахе словами «бог отвернулся от Армении»
19:48
Политика
Мартынов высмеял курьез с паролем от почты конгрессмена США Мо Брукса
19:47
Экономика
Cadillac открыл прием заказов на новый внедорожник в России
19:45
Шоу-бизнес
Комик Иван Абрамов возмутил россиян высказываниями о жене
19:43
Общество
Башкирский мед под угрозой: в республике массово гибнут пчелы
19:43
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Star Парад с Даной Борисовой. Даниил Вершинин и тайны сериала «Пищеблок»
19:42
Ближний Восток
Ливан выделит 197 млн долларов своей энергетической компании, чтобы избежать блэкаута
19:42
Политика
Жители Евросоюза выступили против «защиты» Байдена от России
19:41
Происшествия
СК добился ареста имущества на 13 млрд рублей у коррупционеров в РФ
19:35
Технологии
Победители конкурса «Старт в науку» представят свои работы на форуме «Армия-2021»
19:35
Общество
Немецкие ученые обнаружили в коровьем молоке опасный для человека токсин
19:34
Общество
Китаянка разочаровалась после крупного выигрыша в лотерею
19:32
Общество
Латвийский политик: Британские солдаты из контингента НАТО считают нас унтерменшами
19:32
Происшествия
Бывших сотрудников РЭО ГИБДД в Алтайском крае задержали за взятки
19:29
Общество
Россиянам назвали возможные сроки возобновления полетов на египетские курорты
19:23
Политика
МИД России считает, что перенос минской площадки не изменит действия Киева
19:21
Экономика
Минэнерго США улучшило прогноз по стоимости нефти Brent на 2021 год
19:18
Общество
Как «Дю Солей» не попал на Олимпиаду в Сочи: Эдгард Запашный о цирке и спорте
19:18
Общество
«Белый» хакер заверил в безопасности систем России после сбоя в работе мировых сайтов
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В Минобороны рассказали, когда в ВКС РФ появятся первые летчицы-истребители

Армия
В Минобороны рассказали, когда в ВКС РФ появятся первые летчицы-истребители
ИА Политика Сегодня  /  Алла Ларионова

Москва, 8 июня. Первые летчицы-истребители в Военно-космических силах России могут появиться уже к 2023 году, заявил статс-секретарь, заместитель главы Минобороны РФ, Николай Панков.

Отмечается, что в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков осуществляется подготовка женщин-военнослужащих этого направления. При этом курсантки распределяются по родам боевой авиации.

Действующие строевые части уже в ближайшем будущем могут пополниться первыми российскими летчицами-истребителями. Девушки осуществляют полеты за штурвалом, выполняют прыжки и в полном объеме осваивают подготовку летчиков.

Ранее сообщалось, что в Сети появились уникальные кадры визита главы Минобороны России Сергея Шойгу в московский военкомат. Министр посетил комиссариат с внезапной проверкой.

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Все новости / Армия / В Минобороны рассказали, когда в ВКС РФ появятся первые летчицы-истребители
вкс рф минобороны рф истребители
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