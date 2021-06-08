В Минобороны рассказали, когда в ВКС РФ появятся первые летчицы-истребители

Москва, 8 июня. Первые летчицы-истребители в Военно-космических силах России могут появиться уже к 2023 году, заявил статс-секретарь, заместитель главы Минобороны РФ, Николай Панков.

Отмечается, что в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков осуществляется подготовка женщин-военнослужащих этого направления. При этом курсантки распределяются по родам боевой авиации.

Действующие строевые части уже в ближайшем будущем могут пополниться первыми российскими летчицами-истребителями. Девушки осуществляют полеты за штурвалом, выполняют прыжки и в полном объеме осваивают подготовку летчиков.

Ранее сообщалось, что в Сети появились уникальные кадры визита главы Минобороны России Сергея Шойгу в московский военкомат. Министр посетил комиссариат с внезапной проверкой.