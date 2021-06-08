Вегетарианцы менее подвержены развитию тяжелой формы коронавируса

Лондон, 8 июня. Вегетарианцы оказались на 73% менее подвержены развитию осложнений при коронавирусной инфекции, выяснили исследователи.

Научную работу провели среди врачей из шести государств мира. Медики близко контактировали с больными коронавирусом. Результаты показали, что тяжелые признаки COVID-19 и риск заражения на 73% были ниже у людей, которые питаются только растительными продуктами.

Показатель составил 59% у тех, кто не ел мясо, но регулярно употреблял рыбу. Наиболее подверженными течению коронавируса в тяжелой форме оказались испытуемые, которые употребляли мало углеводов и продукты с большим количеством белка. Научная работа опубликована в британском журнале BMJ Nutrition, Prevention and Health.

До этого россиянам назвали вещества, которые необходимы для организма вегетарианцев. Их перечислил врач и телеведущий Александр Мясников.