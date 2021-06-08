Парижские полицейские избили беременную из-за отсутствия маски

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08 июня 19:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:52
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
19:49
Армия
Пашинян объяснил поражение в Карабахе словами «бог отвернулся от Армении»
19:48
Политика
Мартынов высмеял курьез с паролем от почты конгрессмена США Мо Брукса
19:47
Экономика
Cadillac открыл прием заказов на новый внедорожник в России
19:45
Шоу-бизнес
Комик Иван Абрамов возмутил россиян высказываниями о жене
19:43
Общество
Башкирский мед под угрозой: в республике массово гибнут пчелы
19:43
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Star Парад с Даной Борисовой. Даниил Вершинин и тайны сериала «Пищеблок»
19:42
Ближний Восток
Ливан выделит 197 млн долларов своей энергетической компании, чтобы избежать блэкаута
19:42
Политика
Жители Евросоюза выступили против «защиты» Байдена от России
19:41
Происшествия
СК добился ареста имущества на 13 млрд рублей у коррупционеров в РФ
19:35
Технологии
Победители конкурса «Старт в науку» представят свои работы на форуме «Армия-2021»
19:35
Общество
Немецкие ученые обнаружили в коровьем молоке опасный для человека токсин
19:34
Общество
Китаянка разочаровалась после крупного выигрыша в лотерею
19:32
Общество
Латвийский политик: Британские солдаты из контингента НАТО считают нас унтерменшами
19:32
Происшествия
Бывших сотрудников РЭО ГИБДД в Алтайском крае задержали за взятки
19:29
Общество
Россиянам назвали возможные сроки возобновления полетов на египетские курорты
19:23
Политика
МИД России считает, что перенос минской площадки не изменит действия Киева
19:21
Экономика
Минэнерго США улучшило прогноз по стоимости нефти Brent на 2021 год
19:18
Общество
Как «Дю Солей» не попал на Олимпиаду в Сочи: Эдгард Запашный о цирке и спорте
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Общество
«Белый» хакер заверил в безопасности систем России после сбоя в работе мировых сайтов
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Парижские полицейские избили беременную из-за отсутствия маски

Весь мир
Парижские полицейские избили беременную из-за отсутствия маски
Pr Scr fondfbr.ru  / 

Париж, 8 июня. Сотрудники французской полиции жестко атаковали молодую Дебору А. из-за отсутствия медицинских масок. Инициативная группа российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) заявила в своем Telegram-канале, что взяла на контроль этот случай полицейского произвола.

23-летняя Дебора находилась на четвертом месяце беременности. Вместе с подругой она отправилась на прогулку в торговый центр Arc de Ciel в районе Гарж-ле-Гонесс к северу от Парижа. Сотрудники полиции приблизились к девушкам и объявили, что они должны заплатить штраф, поскольку не носят медицинские маски. Девушки выполнили требования полицейских, однако те, покинув их на некоторое время, вернулись, и заявили, что те «проявили неуважение к полиции».

Произошла потасовка, в ходе которой подругу Деборы бросили на пол и приняли заковывать в наручники. Беременная девушка попыталась помочь ей, но была жестко остановлена женщиной-полицейским — ее несколько раз бросили животом на стену, после чего также надели наручники.

«Пока она била меня о стену, я говорила: «Я беременна, я беременна», — рассказала впоследствии Дебора.

Задержанных девушек доставили в полицейское управление, однако Дебору через 3 часа пришлось отпустить — закон во Франции запрещает подвергать беременных тюремному заключению. Однако врачи заявили, что после пережитых ударов, толчков и стресса ее ребенку не выжить — девочка родилась мертвой через две недели. 18 января 2021 года Дебора А. с помощью адвоката выдвинула обвинения против сотрудницы полиции, которая ее избила.

«Насколько мне известно, это первый случай насилия со стороны полиции, который мог привести к смерти ребенка», — сказал адвокат Деборы.

Фонд борьбы с репрессиями считает данный случай очевидным проявлением полицейского произвола со стороны сотрудников правоохранительных органов Франции. Инициативная группа направила запросы главе МВД Жеральду Дарманену, главе Минюста Эрику Дюпону-Моретти и премьер-министру Франции Жану Кастексу с просьбой дать разъяснения про данное дело. Пострадавшим будет оказана необходимая правовая и информационная помощь.

ФБР возник как некоммерческая правозащитная организация при содействии российского бизнесмена Евгения Пригожина. Специалисты Фонда видят своей миссией борьбу за права человека во всем мире и поддержку жертв полицейского и судебного произвола.

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Все новости / Весь мир / Парижские полицейские избили беременную из-за отсутствия маски
фбр фонд борьбы с репрессиями
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