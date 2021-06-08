Париж, 8 июня. Сотрудники французской полиции жестко атаковали молодую Дебору А. из-за отсутствия медицинских масок. Инициативная группа российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) заявила в своем Telegram-канале, что взяла на контроль этот случай полицейского произвола.

23-летняя Дебора находилась на четвертом месяце беременности. Вместе с подругой она отправилась на прогулку в торговый центр Arc de Ciel в районе Гарж-ле-Гонесс к северу от Парижа. Сотрудники полиции приблизились к девушкам и объявили, что они должны заплатить штраф, поскольку не носят медицинские маски. Девушки выполнили требования полицейских, однако те, покинув их на некоторое время, вернулись, и заявили, что те «проявили неуважение к полиции».

Произошла потасовка, в ходе которой подругу Деборы бросили на пол и приняли заковывать в наручники. Беременная девушка попыталась помочь ей, но была жестко остановлена женщиной-полицейским — ее несколько раз бросили животом на стену, после чего также надели наручники.

«Пока она била меня о стену, я говорила: «Я беременна, я беременна», — рассказала впоследствии Дебора.

Задержанных девушек доставили в полицейское управление, однако Дебору через 3 часа пришлось отпустить — закон во Франции запрещает подвергать беременных тюремному заключению. Однако врачи заявили, что после пережитых ударов, толчков и стресса ее ребенку не выжить — девочка родилась мертвой через две недели. 18 января 2021 года Дебора А. с помощью адвоката выдвинула обвинения против сотрудницы полиции, которая ее избила.

«Насколько мне известно, это первый случай насилия со стороны полиции, который мог привести к смерти ребенка», — сказал адвокат Деборы.

Фонд борьбы с репрессиями считает данный случай очевидным проявлением полицейского произвола со стороны сотрудников правоохранительных органов Франции. Инициативная группа направила запросы главе МВД Жеральду Дарманену, главе Минюста Эрику Дюпону-Моретти и премьер-министру Франции Жану Кастексу с просьбой дать разъяснения про данное дело. Пострадавшим будет оказана необходимая правовая и информационная помощь.

ФБР возник как некоммерческая правозащитная организация при содействии российского бизнесмена Евгения Пригожина. Специалисты Фонда видят своей миссией борьбу за права человека во всем мире и поддержку жертв полицейского и судебного произвола.