Уж и не помню, кто именно назвал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) ежегодной присягой значительной части элиты Российской Федерации на верность международному либерализму (в современном смысле — вере в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество). ПМЭФ, прошедший 2021.06.03–05, исключением не стал.

Например, на одной из секций (под руководством Германа Оскаровича Грефа) некто (не из РФ, а из какой-то страны, всё ещё именующей себя развитой) заявил, что государство в целом слишком медленно реагирует на изменения обстоятельств, и в качестве примера привёл запоздалые меры борьбы с нынешней коронавирусной пандемией. Похоже, ему невдомёк, что по меньшей мере два государства — Китайская Народная Республика и РФ — ввели жёсткие карантины ещё до осознания общего размаха опасности, так что в них смертность на душу населения оказалась в разы меньше среднемировой.

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Кстати, официальная среднемировая смертность, похоже, изрядно занижена, ибо значительная часть государств (в основном африканские) слишком слаба (по большей части — потому, что рынок там ничто не сдерживает), чтобы предоставлять сколько-нибудь надёжную отчётность даже по столь важному вопросу. Причём эти же государства опять же по слабости не смогли организовать ничего похожего на карантин, так что судя по доступным сведениям смертность там в разы больше, чем даже в Европейском Союзе и Соединённых Государствах Америки (напоминаем, так автор называет США. — Прим. ФАН) до начала массовой вакцинации.

О вакцинах тот же деятель высказался в том духе, что их создание обеспечила рыночная инициатива. Хотя первые две вакцины — пусть и сравнительно малоэффективные: снижающие вероятность заражения всего в два с половиной раза — создали вполне государственные лаборатории КНР. А лучшие пока в мире вакцины — снижающие вероятность заражения по предварительным испытаниям в 12 раз, а по уже накопленной статистике в 15–20 раз, да вдобавок не дающие по той же статистике ничего похожего на опасные побочные эффекты — создали столь же государственные исследовательские учреждения РФ. А вот коммерческие структуры создали вакцины хотя и приемлемо эффективные (от четырёхкратного снижения вероятности заражения у AstraZeneca до двенадцатикратного у Pfizer), но с серьёзными угрозами вроде смертельно опасного тромбоза, причём по большей части у сравнительно молодых.

Сам Греф по ходу заседания обратился к аудитории с вопросом о том, что чаще всего называют социализм 2.0, то есть опирающийся на развитие не только производственных, но и информационных технологий. Впрочем, Греф предпочёл термин технокоммунизм — возможно, потому, что идеи социализма в мире всё популярнее, а коммунизм всё ещё остаётся расплывчатой мечтой. Довольно подробно и грамотно перечислив основные современные информационные технологии, открывающие возможность управлять всем производством как единым целым в реальном времени, он предложил проголосовать: идёт ли мир к технокоммунизму? И, судя по глазам и интонации, совершенно искренне удивился, что даже в столь ангажированной аудитории 48.5% проголосовали «идёт» («не идёт» — соответственно 51.5%, то есть голоса разделились практически поровну). И это — Греф, пытающийся подмять под вверенный ему Сберегательный банк РФ сотни видов занятий и создать по сути систему не менее разнообразную и не менее централизованную, чем государство! Правда, под руководством не избранных всенародно президента и парламента, а под его собственным (как нанятый вроде бы руководитель может вынудить акционеров и даже членов совета директоров голосовать нужным ему образом, известно ещё с позапрошлого века).

ФБА «Экономика сегодня» /

Так уж вышло, что именно за этим заседанием я следил довольно внимательно, а остальные видел краем глаза. Но в том, что успел посмотреть, рыночного фундаментализма ничуть не меньше — просто не берусь близко к тексту процитировать примеры.

Всё это резко контрастирует с выступлениями на пленарном заседании нескольких глав государств и правительств. Понятно, по должности они обязаны на таком форуме говорить о роли государства в экономике. Но подробно показали, каким образом именно государство способствует развитию собственно рыночных механизмов и в то же время предотвращает многие (увы, далеко не все) нежелательные последствия работы этих механизмов. Особенно интересен рассказ нашего президента об экономических задачах, вовсе не осуществимых без усилий государства.

Государство — инструмент, создаваемый обществом для решения общих задач. Противопоставлять государство обществу (так называемому гражданскому обществу, как будто есть иное) или рынку — другому инструменту того же общества, предназначенному для решения сравнительно узких и частных задач — по меньшей мере бессмысленно, а чаще всего преступно.

В целом лично моё впечатление от ПМЭФ, как обычно, тягостное. Наряду со многими тысячами присутствующих там деловых людей, занимающихся реальными делами (в частности, заключивших по ходу форума многие тысячи контрактов на бессчётные миллиарды долларов), там же обитают (и даже задают тон по ходу обсуждений) искренне верующие во всемогущество невидимой руки рынка. Верующие настолько, что блокируют едва ли не любые заранее осмысленные и запланированные действия независимо от их полезности.

Фундаменталистами обычно именуют призывающих вернуться к основе — фундаменту — чего-то. Например, салафиты (от арабского салаф — предок) — из них наиболее известны сейчас последователи Мухаммада Ваххабовича Тамими (1703–1792.06.22) — полагают, что всё появившееся в мире после смерти Мухаммада Абдуллаховича Курейшина (571.04.22–632.06.08) в лучшем случае отвлекает от дела правой веры, а то и пагубно для души. Между тем развитие мира в целом скорее полезно для человечества: неудачные новшества быстро (по историческим меркам) отсеиваются, а находки получше взаимодополняются, взаимоподдерживаются и в конечном счёте меняют всю нашу жизнь к лучшему. Вряд ли даже фанатичнейшие поклонники рыночного фундаментализма отвергают созданные государственными структурами (или по меньшей мере по государственным заказам) автомагистрали, ядерные реакторы, спутники связи, Интернет, стандарты сотовой связи с кодовым разделением доступа к каналам… А отвергающие — себе же делают хуже. Кто погрязнет в любом фундаментализме — в конечном счёте проиграет остальному миру.