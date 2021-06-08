Немцы сравнили слова Путина о неготовности «кормить Украину» с пощечиной

Берлин, 8 июня. Заявление президента России Владимира Путина о «Северном потоке — 2» и транзите газа через Украину назвали пощечиной в Германии.

Ранее глава государства во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме напомнил, что газопровод «СП-2» является исключительно коммерческим проектом. После истечения контракта с Россией на транзит голубого топлива загрузка украинской ГТС будет зависеть от доброй воли партнеров Киева, отметил Путин.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможных экономических потерях от сокращения объемов транзита, российский лидер подчеркнул, что Москва не обязана «всех кормить».

Немецкий журналист Райнхард Фезер считает, что строительство «СП-2» может сделать Украину «более уязвимой» перед РФ. Ответ Путина на высказывания киевских властей представитель СМИ сравнил с пощечиной.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предположил, что первый газ по завершенной нитке трубопровода «СП-2» могут пустить уже в этом году.