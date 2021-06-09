Украине нечем кормить армию: в рядах ВСУ зреет бунт из-за цинизма командования

Задолженность Министерства обороны Украины перед военнослужащими за период с 1 января по 15 мая 2021 года выросла почти в три раза. Военный эксперт Борис Рожин уверен, что проблемы с выплатами негативно влияют на морально-психологическое состояние солдат ВСУ.

Украинское издание «Военный курьер» утверждает, что по состоянию на 15 мая 2021 года в Вооруженных силах Украины накопился долг по выплатам дополнительных видов денежного обеспечения в 950 млн гривен (2,5 млрд руб.). Тогда как первого января текущего года он был равен 350,8 млн грн (939 млн руб.).

Сообщается, что информация взята из доклада начальнику Генерального штаба ВСУ от 25 мая 2021 года, который попал в руки издания. В нем долг называется критическим: «Вызывает напряжение в военных коллективах и семьях военнослужащих».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

По данным издания, Министерство обороны Украины выделяет на погашение долга только 322 млн гривен (864 млн рублей). Еще неизвестно, когда и эти деньги поступят в войска — в этом году украинская казна реально задыхается от нехватки денег, госбюджет жестко задерживает все платежи. Получается, что Украине просто нечем кормить армию. «Военный курьер» отмечает, что ситуация подогревается еще и историей о том, что ранее Министерство обороны Украины разместило тендер на закупку трех люксовых кабриолетов общей стоимостью 73 млн гривен (2,7 млн долларов).

«На фоне недавних скандальных публикаций о том, как Минобороны пытается согласовать через профильный комитет Верховной рады закупку люксовых лимузинов, галстуков и рубашек для парада на сумму что, пожалуй, превышает 100 млн грн., такой аттракцион большой искренности кажется просто циничным», — отмечает издание.

Жадность Киева весьма чревата серьезными последствиями. Многие СМИ ответили, что ситуация может закончится бунтом солдат Вооруженных сил Украины. На днях член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о негативных последствиях открытия «Северного потока — 2» для Вооруженных сил (мол, не будет хватать денег для нужд ВСУ), объяснил, почему Украине не нужна армия. По его словам, тогда прекратятся бомбардировки Донбасса, перестанут умирать молодые украинцы, а также исчезнут иллюзии о Крыме.

wikipedia.org / Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Военный эксперт Борис Рожин рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, что такие ситуации возникают в украинской армии с регулярной периодичностью. Кроме того, офицеры ВСУ занимаются поборами.

«Такие публикации — проявление скрытого недовольства, которое объективно существует в Вооруженных силах Украины. Такая информация периодически просачивается в Сеть. Недавно публиковались документы, свидетельствующие о том, что украинские солдаты вынуждены переводить деньги на карточки своим командирам. Истории про коррупцию, недофинансирование, некомплект штатный и технический часто появляются в украинских СМИ. Критики подвергается и руководство Украины, которое обвиняют в том, что Киев недостаточно эффективно снабжают армию, а солдаты воюют в ненадлежащих условиях. Объективно, эти проблемы существуют, несмотря на все разговоры об увеличении финансирования ВСУ. Есть также проблемы с укомплектованием личного состава. Но все эти проблемы пытаются сразу же решить, поскольку они бьют по рейтингу Зеленского и его партии «Слуга народа», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Эксперт отметил, что подобного рода негативно сказываются на морально-психологическом состоянии солдат Вооруженных сил Украины, которые и так не сильно хотят воевать против Донбасса.

«Естественно, если есть проблемы с довольствием и зарплатами, то это, конечно, сказывается на морально-психологическом состоянии военнослужащих. В рядах ВСУ и так существует большой процент нежелающих принимать участие в боевых действиях, но когда возникают проблемы с зарплатами, то мотивация становится еще ниже. Конечно, данная ситуация окажет свое влияние на морально-психологическое состоянии солдат Вооруженных сил Украины», — резюмировал Борис Рожин.

Ранее Североатлантический альянс отметил низкую подготовку Вооруженных сил Украины в ходе совместных учений Silver Saber-2021 в Житомирской области.