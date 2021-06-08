Сокуров высказался об актерах, заявляющих о домогательствах спустя годы

Санкт-Петербург, 8 июня. Известный режиссер Александр Сокуров выступил с критикой в адрес российских звезд, которые спустя десятилетия начали говорить о домогательствах на работе.

Автор «Франкофонии» высказался о звездах, которые в телешоу рассказывают о травмирующих событиях прошлого. Он считает, что отечественные селебрити бездумно копируют западное движение #MeToo. Сокуров заявил, что лично никогда не сталкивался с подобными проявлениями за долгие годы профессиональной деятельности.

«Западные тренды копируют дураки и дуры. Я никогда не сталкивался в своей профессиональной деятельности с фактами домогательств каких-либо. С оскорблениями, с тем, что люди хамят друг другу, часто встречался, а такого не было», — рассказал известный кинематографист в интервью изданию iReactor.

Режиссер отметил, что мотивация для таких воспоминаний может быть какой угодно. По мнению Сокурова, подобные заявления в адрес своих коллег могут делать лишь озлобленные и не одаренные интеллектом люди. Он считает, что говорящие постоянно переживают прошлый опыт, не имея возможности оставить его в прошлом.

«Прежде всего, они говорят о таком, потому что злобные и глупые люди — иначе как расценивать это все? И женщины, и мужчины, которые разговаривают об этом и постоянно это пережевывают. Ищите причины таких ситуаций в бесконечной человеческой глупости», — заверил режиссер и педагог.

«Первопроходцем» в таких откровений стала актриса Елена Проклова, рассказавшая о том, как ее домогался именитый артист в 15-летнем возрасте. Вслед за ней выступила и Наталья Гвоздикова. По словам советской красавицы, к ней активно приставал режиссер «Большой перемены» Алексей Коренев.