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08 июня 21:22
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новостей
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
20:48
Экономика
Депутаты ГД приняли закон о конвертируемом займе для стартапов
20:46
Экономика
Свыше половины жителей России могут вскоре выйти на фондовый рынок
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День соцработника: 50 тысяч петербуржцев посвятили себя помощи другим людям

Общество
День соцработника: 50 тысяч петербуржцев посвятили себя помощи другим людям
vm.ru  / 

День социального работника отмечается в России ежегодно 8 июня. Дата выбрана неспроста, 8 июня в 1701 года Петр I издал указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». Он по сути и положил начало созданию государственной системы социальной защиты. Можно ли назвать Россию социальным государством? Что изменилось в социальной сфере за последние десятилетия? Сколько людей в ней занято? Какие услуги сейчас наиболее востребованы населением? На эти вопросы ответил председатель комитета по социальной политике Санкт‑Петербурга Александр Ржаненков в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Если Россию сравнивать с остальными странами, ее можно уверенно назвать социальным государством, считает Александр Ржаненков. Об этом говорят траты на социальную сферу и меры поддержки населения, которые множатся год от года. Из пятимиллионного населения Санкт-Петербурга этими мерами пользуются три миллиона горожан, рассказал чиновник.

«За 25 лет работы в комитете я могу сравнивать, какой бюджет был изначально и какой сейчас. На данный момент он составляет более 80 миллиардов рублей, а пять лет назад это были еще 30 с небольшим миллиардов. Это конкретно отражается на гражданах: 85 льготных категорий, более трех миллионов обслуживаемых людей, все время расширяются меры поддержки, меняются условия, в оказании помощи мы стараемся адекватно реагировать на новые вызовы», — рассказал Ржаненков.

Ярким примером эффективной работы соцработников стала пандемия. Удалось оперативно перевести работу по оказанию помощи в стационаре и полустационаре на дом. Не последнюю роль здесь, конечно, сыграли волонтеры и дополнительное финансирование со стороны государства, сказал Ржаненков. Благодаря этому была возможность адресно помогать конкретным людям. В то же время он признал, что есть и очевидные проблемы, которые предстоит решить. Люди хотят более качественного предоставления услуг: быстрого оформления и доступности информации.

В Санкт-Петербурге в социальной сфере занято более 20 тысяч сотрудников. И это — только те, кто непосредственно числится в городском штате. Но День социального работника — это праздник и тех людей, которые трудятся в негосударственных учреждениях социальной защиты, а также НКО, которых в городе большое количество, подчеркнул чиновник.

«По моим скромным подсчетам, это более 50 тысяч наших горожан, которые системно оказывают помощь, сопровождают и реально помогают согражданам. У нас обслуживаются более трех миллионов граждан, ведь в каждой семье есть ребенок или пожилой человек. Поэтому по существу это касается всех жителей», — заявил представитель Смольного.

Он также добавил, что было бы справедливо увеличить социальным работникам зарплату по аналогии с медиками, ведь им также приходится работать в закрытых зонах, а уровень зарплат — значительно ниже.

К одним из самых востребованных учреждений социальной сферы относятся дома престарелых и детские дома. Отношение к ним, как и сами организации, за последние десятилетия очень поменялось, причем в лучшую сторону. Сейчас это — учреждения с достойными условиями.

«Если 30 лет назад не хватало средств на питание, приобретение одежды, оборудование — сейчас таких проблем нет. Но мы должны создавать максимально домашние условия для любого человека, вне зависимости от его особенностей. Это начали делать, когда нам передали детские дома. Сегодня это — уже центры воспитания. Мы также переформатируем стационары, постепенно разукрупняя их, в этой связи ждем господдержку», — поделился Ржаненков.

День соцработника: 50 тысяч петербуржцев посвятили себя помощи другим людям 
gtrkchita.ru  / 

Чиновник отметил, что в этом году очень большим спросом стали пользоваться услуги кризисных центров для женщин. В Петербурге их начали создавать еще в 90-х, но пандемия вызвала всплеск обращений в эти учреждения, оказалось, что в нынешних условиях они очень востребованы.

«Женщинам там оказывается социальная, медицинская и психологическая помощь. У нас много беглянок от домашнего насилия разного возраста», — рассказал Ржаненков.

По словам представителя Смольного, с одной стороны, город гордится этими кризисными центрами, но с другой — очень большое сожаление вызывает их востребованность.

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Все новости / Общество / День соцработника: 50 тысяч петербуржцев посвятили себя помощи другим людям
ржаненков социальная политика соцработники социальная служба
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