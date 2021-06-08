SWIFT не будет отключать Россию от системы платежей

Москва, 8 июня. Международная платежная система SWIFT не будет отключать Россию, так как это никому не выгодно.

Как сообщил исполнительный директор Россвифта Роман Чернов в ходе выступления в Госдуме, в отключении нет никакого смысла.

«Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто — это никому не выгодно», — высказался Чернов.

Как отметила зампредседателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова, регулятор пока не видит рисков прекращения работы SWIFT в России.

Ранее глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что если Россия будет отключена от международных платежных систем, то сможет применять имеющиеся альтернативы. По его словам, SWIFT — это система связи, которая имеет альтернативы, применимые при надобности.