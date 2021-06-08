В Гааге озвучили показания эксперта «Алмаз-Антея» по делу MH17

Гаага, 8 июня. Эксперт российского концерна «Алмаз-Антей» сомневается, что малайзийский «боинг» сбила ракета 9М38М1. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Во время слушаний по делу MH17 в Гааге Стинхейс озвучил выводы эксперта «Алмаз-Антея», который исследовал обломки находящегося на военной базе Гилзе-Рейен Boeing-777. По словам специалиста, на деталях отсутствует ясная картина повреждений в форме бабочки, которые характерны для ракеты 9М38М1.

«По его словам, наличие пробоин в обломках самолета в форме бабочки необязательно говорят о том, что поражение было нанесено боеголовкой ракеты 9М38М1», — процитировал слова эксперта Стинхейс.

Ранее голландская газета заявила о «причастности» Москвы к кибератакам на местную полицию в 2017 году, когда расследовались обстоятельства крушения рейса MH17. В материале издание Volkskrant ссылается на анонимные источники.