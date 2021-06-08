Силовики нагрянули с обысками в мэрию Воронежа

Воронеж, 8 июня. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в администрации города. Оперативные мероприятия прошли в строительном подразделении мэрии.

По предварительным данным, обыски, вероятно, связаны с реконструкцией парка «Орленок». Строительные работы не могут завершить с 2019 года. Компания ООО «Воронежтеплоспецстрой» за 238 млн рублей должна была создать площадку для выгула собак, провести ремонт фонтана, центральной входной группы ограждений и многое другое.

Финансовые проблемы, как пояснили в мэрии, привели к тому, что подрядчик не смог завершить работы. А они возникли из-за пандемии нового коронавируса. Администрация Воронежа расторгла контракт с фирмой, оплатив выполненные работы. В 2020 году выбрали новую компанию, ООО СК «ВСБ», однако вскоре в суд поступило два заявления о банкротстве.

Сотрудники ФСБ ранее инициировали обыски в офисах компании «Элан-Моторс» по делу о незаконной банковской деятельности. Мероприятия проводили на Хасанской улице в Петербурге, а также по месту жительства гендиректора компании «Реформа».