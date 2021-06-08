Политолог прокомментировал операцию «Кличко» по выявлению нелегалов в Чехии

Прага, 8 июня. Чешские правоохранительные органы провели спецоперацию по выявлению украинских нелегальных мигрантов. Полицейские креативно назвали операцию «Кличко».

Украинцы приезжают в Чехию по туристическим визам, потом в поиске работы попадают к мошенникам, которые беззастенчиво обирают их, присваивая часть зарплаты. В Чехии к этому относятся строго, нелегальных мигрантов отлавливают и выдворяют из страны.

Проблема поиска работы и вынужденной трудовой миграции стоит остро на всем постсоветском пространстве, пояснил изданию «МК» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Из этого списка можно исключить Россию и Казахстан. Граждане Узбекистана и Таджикистана приезжают в поисках работы в Россию, молдаване ищут работу по всей Европе, отметил эксперт. На Украине работы тоже нет.

Для стран, которые пользуются популярностью у нелегальных мигрантов, это таит определенную угрозу. Нелегалы ухудшают криминогенную обстановку, пояснил Жарихин.

«Подобные спецоперации проводятся во всех странах, куда стекается поток трудовых мигрантов. Главная цель – это наведение порядка», — прокомментировал спецоперацию в Чехии специалист.

Через 20-30 лет возникнет еще один вид мигрантом, помимо трудовых. России предсказали наплыв климатических мигрантов. Эксперты-экологи считают, что глобальное потепление, жара и нехватка воды вынудит людей переселяться в более северные районы, а Россия этим богата.