МРК «Одинцово» провел ракетные стрельбы в акватории Балтики

Калининград, 8 июня. Малый ракетный корабль «Одинцово» при помощи крылатых ракет успешно поразил цели во время учений Балтийского флота.

По легенде, экипажу предстояло отразить наступление судов и авиации условного противника. Перехват самолетов осуществлялся при помощи ствольной артиллерии. Для удара по морским целям использовался ракетный комплекс «Калибр-НК». Фактически ракеты в рамках учений не применялись. Запуск осуществлялся электронным способом.

Ранее ракетные катера и тральщики Тихоокеанского флота России отработали учебно-боевые задачи по противовоздушной обороне отряда в Японском море. Военнослужащие успешно осуществили артиллерийские стрельбы по условным воздушным мишеням в рамках противовоздушной обороны отряда при переходе морем. В учениях были задействованы базовые тральщики БТ-100, БТ-114 и БТ-232.