РФС подтвердил факт обращения в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020

Москва, 8 июня. Служба коммуникаций Российского футбольного союза подтвердила информацию об обращении в УЕФА. Организация направила письмо из-за формы сборной Украины на Евро-2020.

Новая форма украинской национальной команды украшена с лицевой стороны контуром границ, которые включают в себя Республику Крым. Представители РФС указали УЕФА на использование политических мотивов в одежде, что является нарушением регламента спортивной организации.

«Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент», — сообщила служба коммуникаций РФС в интервью «Чемпионату».

Европейский союз одобрил украинскую форму, на котором написан лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Кроме контура страны, в центре футболки изображен национальный герб Украины.