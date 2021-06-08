Красные брюки в цвет волос: жителя Саранска ударили по голове керамической плиткой

Саранск, 8 июня. Полицейские ищут молодого человека, избившего жителя Мордовии в центре столицы региона. Орудием преступления послужила керамическая плитка.

Инцидент произошел накануне Пушкинского дня на площади Тысячелетия у здания библиотеки имени Александра Пушкина. Неизвестный сильно повздорил с пострадавшим, после чего ударил его по голове керамической плиткой.

«На вид молодому человеку 23-25 лет, худощавого телосложения, рост 170-180 см, волосы темные. Был одет в толстовку с капюшоном черного цвета с белой надписью на груди, джинсовые шорты ниже колен синего цвета, кроссовки белого цвета», — рассказали о приметах в пресс-службе регионального МВД.

На утренней прогулке нарушителю закона компанию составила, по всей видимости, его дама сердца, которая отличалась от своего друга более примечательной внешностью. Полноватая девушка была в джинсовой ветровке и красных брюках в цвет волос.

Очевидцев просят позвонить по телефонам 8 (8342) 29-90-02 или 102.

Ранее ФАН писал о пропавшем юном жителе Мордовии. В воскресенье подросток сбежал из реабилитационного центра для несовершеннолетних.