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08 июня 21:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
20:49
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина отказалась от сотрудничества со Светланой Лободой
20:48
Происшествия
Петербургский таксист вытолкал пассажирку из-за замечаний
20:48
Экономика
Депутаты ГД приняли закон о конвертируемом займе для стартапов
20:46
Экономика
Свыше половины жителей России могут вскоре выйти на фондовый рынок
20:46
Шоу-бизнес
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Красные брюки в цвет волос: жителя Саранска ударили по голове керамической плиткой

Происшествия
Красные брюки в цвет волос: жителя Саранска ударили по голове керамической плиткой
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Саранск, 8 июня. Полицейские ищут молодого человека, избившего жителя Мордовии в центре столицы региона. Орудием преступления послужила керамическая плитка.

Инцидент произошел накануне Пушкинского дня на площади Тысячелетия у здания библиотеки имени Александра Пушкина. Неизвестный сильно повздорил с пострадавшим, после чего ударил его по голове керамической плиткой.

«На вид молодому человеку 23-25 лет, худощавого телосложения, рост 170-180 см, волосы темные. Был одет в толстовку с капюшоном черного цвета с белой надписью на груди, джинсовые шорты ниже колен синего цвета, кроссовки белого цвета», — рассказали о приметах в пресс-службе регионального МВД.

На утренней прогулке нарушителю закона компанию составила, по всей видимости, его дама сердца, которая отличалась от своего друга более примечательной внешностью. Полноватая девушка была в джинсовой ветровке и красных брюках в цвет волос.

Очевидцев просят позвонить по телефонам 8 (8342) 29-90-02 или 102.

Ранее ФАН писал о пропавшем юном жителе Мордовии. В воскресенье подросток сбежал из реабилитационного центра для несовершеннолетних.

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Все новости / Происшествия / Красные брюки в цвет волос: жителя Саранска ударили по голове керамической плиткой
россия мордовия саранск
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