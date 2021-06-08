Меликов пригрозил уволить глав пяти муниципалитетов Дагестана за слабую вакцинацию

Махачкала, 8 июня. Руководители пяти муниципалитетов Дагестана могут лишиться своих должностей уже в этом месяце, если не увеличат темп вакцинации населения. Об этом в ходе заседания республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса заявил врио главы региона Сергей Меликов.

Он отметил, что речь идет о руководителях тех городов и районов, которые к следующему заседанию оперштаба покажут худшие показатели по вакцинации. Соответствующие заседания в Дагестане проводятся раз в две недели.

«Пять глав муниципалитетов, где мы зафиксируем наименьшее число вакцинированных жителей, будут освобождены от занимаемых должностей из-за того, что не смогли обеспечить безопасность населения. На следующем заседании оперативного штаба посмотрим на статистику», — сказал Меликов.

Глава республики напомнил, что просил все ответственные службы организовать вакцинацию еще в феврале. Несмотря на это, регион по темпам вакцинации населения занимает последнее место в стране.

По данным оперштаба, на сегодняшний день в Дагестане прививки от коронавируса получили более 102,5 тысячи человек, что составляет почти 7,6% от всех жителей, подлежащих вакцинированию. Меньше всего привитых в Левашинском и Акушинском районах, а также в городах Кизилюрт, Хасавюрт и Буйнакск.

Ранее ФАН сообщал, что Меликов указал минздраву Дагестана на неэффективное распределение вакцины от COVID-19 среди муниципалитетов. По его словам, это приводит к нехватке препарата в отдельных районах республики.