Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины «КовиВак»

Москва, 8 июня. Вакцину от коронавируса «КовиВак» изучат в пострегистрационных исследованиях. Разрешение на их проведение выдал Минздрав РФ.

Специалисты исследуют профилактическую эффективность и иммуногенность. Участие в испытаниях примут 32 тыс. добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщается в данных реестра разрешений на проведение клинических исследований ведомства.

Минздрав ранее заявил, что вакцину от коронавируса «Спутник V» можно применять для ревакцинации от инфекции. То же самое касается и препарата «Спутник Лайт».