Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины «КовиВак»

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08 июня 19:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:49
Армия
Пашинян объяснил поражение в Карабахе словами «бог отвернулся от Армении»
19:48
Политика
Мартынов высмеял курьез с паролем от почты конгрессмена США Мо Брукса
19:47
Экономика
Cadillac открыл прием заказов на новый внедорожник в России
19:45
Шоу-бизнес
Комик Иван Абрамов возмутил россиян высказываниями о жене
19:43
Общество
Башкирский мед под угрозой: в республике массово гибнут пчелы
19:43
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Star Парад с Даной Борисовой. Даниил Вершинин и тайны сериала «Пищеблок»
19:42
Ближний Восток
Ливан выделит 197 млн долларов своей энергетической компании, чтобы избежать блэкаута
19:42
Политика
Жители Евросоюза выступили против «защиты» Байдена от России
19:41
Происшествия
СК добился ареста имущества на 13 млрд рублей у коррупционеров в РФ
19:35
Технологии
Победители конкурса «Старт в науку» представят свои работы на форуме «Армия-2021»
19:35
Общество
Немецкие ученые обнаружили в коровьем молоке опасный для человека токсин
19:34
Общество
Китаянка разочаровалась после крупного выигрыша в лотерею
19:32
Общество
Латвийский политик: Британские солдаты из контингента НАТО считают нас унтерменшами
19:32
Происшествия
Бывших сотрудников РЭО ГИБДД в Алтайском крае задержали за взятки
19:29
Общество
Россиянам назвали возможные сроки возобновления полетов на египетские курорты
19:23
Политика
МИД России считает, что перенос минской площадки не изменит действия Киева
19:21
Экономика
Минэнерго США улучшило прогноз по стоимости нефти Brent на 2021 год
19:18
Общество
Как «Дю Солей» не попал на Олимпиаду в Сочи: Эдгард Запашный о цирке и спорте
19:18
Общество
«Белый» хакер заверил в безопасности систем России после сбоя в работе мировых сайтов
19:17
Происшествия
Беглого рецидивиста задержали с оружием в шкафу в Нижнем Тагиле
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Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины «КовиВак»

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Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины «КовиВак»
kovivak.ru  /  КовиВак вакцина от коронавируса им центра Чумакова.

Москва, 8 июня. Вакцину от коронавируса «КовиВак» изучат в пострегистрационных исследованиях. Разрешение на их проведение выдал Минздрав РФ.

Специалисты исследуют профилактическую эффективность и иммуногенность. Участие в испытаниях примут 32 тыс. добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщается в данных реестра разрешений на проведение клинических исследований ведомства.

Минздрав ранее заявил, что вакцину от коронавируса «Спутник V» можно применять для ревакцинации от инфекции. То же самое касается и препарата «Спутник Лайт».

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Все новости / Общество / Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины «КовиВак»
минздрав вакцина ковивак
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