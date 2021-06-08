Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета

Амстердам, 8 июня. Суд Нидерландов озвучил показания свидетелей крушения самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году.

Согласно показанию очевидцев, перед крушением лайнера они якобы слышали «грохот и свист», а также звук «разрыва в небе», после этого сверху стали падать части самолета. Трое из восьми свидетелей сообщили, что находились «в районе запуска ракеты».

Российский независимый эксперт Юрий Антипов уверен, что взрыв прогремел в самом самолете во время полета. Аналитик опирается на характерные повреждения, которые получил лайнер.

Ранее председательствующий судья Фредерик Стейнхейс сообщил, что следователь провел допрос представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии из Бельгии. Кроме того, были допрошены представители российского концерна «Алмаз-Антей».

Самолет Boeing 777, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, которые находились на борту лайнера. В качестве подсудимых по делу проходят трое граждан России и один украинец.