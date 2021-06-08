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новостей
18:22
Происшествия
Силовики нагрянули с обысками в мэрию Воронежа
18:21
Политика
Политолог прокомментировал операцию «Кличко» по выявлению нелегалов в Чехии
18:20
Армия
МРК «Одинцово» провел ракетные стрельбы в акватории Балтики
18:20
Спорт
РФС подтвердил факт обращения в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
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Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
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Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
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Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью

Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
Prt Scr youtube.com  /  Сергей Фамилов

Минск, 8 июня. Блогер Роман Протасевич сделал много громких заявлений в интервью телеканалу ОНТ, пошутив при этом про «сыворотку правды».

Инцидент произошел во время перерыва. Протасевич вместе с телеведущим Маратом Марковым выпили воды из бутылок. При этом журналист обратился к оператору с вопросом, работают ли камеры.

«А то скажут потом, что Роману подмешали что-нибудь. Опоили», — пошутил Марков.

В ответ Протасевич также сыронизировал. Он сказал, что ему «в КГБ сыворотку правды колют». После этого оба рассмеялись.

Основатель Telegram-канала Nexta, признанного экстремистским в Белоруссии, Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Блогера обвиняют в организации массовых беспорядков, вину он уже признал, пишет сайт 360tv.ru.

Во время интервью он сделал ряд громких заявлений. В частности, Протасевич раскрыл неудобную для Варшавы правду о финансировании белорусской оппозиции.

Блогер также уверен, что задержали его из-за напарника. За 40 минут до вылета он сам написал своим коллегам по Telegram-каналу в рабочий чат. В сообщении Протасевич изложил всю информацию о перелете. В этом же чате был человек, с которым блогер конфликтовал.

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белоруссия марков кгб протасевич
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