Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью

Минск, 8 июня. Блогер Роман Протасевич сделал много громких заявлений в интервью телеканалу ОНТ, пошутив при этом про «сыворотку правды».

Инцидент произошел во время перерыва. Протасевич вместе с телеведущим Маратом Марковым выпили воды из бутылок. При этом журналист обратился к оператору с вопросом, работают ли камеры.

«А то скажут потом, что Роману подмешали что-нибудь. Опоили», — пошутил Марков.

В ответ Протасевич также сыронизировал. Он сказал, что ему «в КГБ сыворотку правды колют». После этого оба рассмеялись.

Основатель Telegram-канала Nexta, признанного экстремистским в Белоруссии, Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Блогера обвиняют в организации массовых беспорядков, вину он уже признал, пишет сайт 360tv.ru.

Во время интервью он сделал ряд громких заявлений. В частности, Протасевич раскрыл неудобную для Варшавы правду о финансировании белорусской оппозиции.

Блогер также уверен, что задержали его из-за напарника. За 40 минут до вылета он сам написал своим коллегам по Telegram-каналу в рабочий чат. В сообщении Протасевич изложил всю информацию о перелете. В этом же чате был человек, с которым блогер конфликтовал.