Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией

Москва, 8 июня. Популярный российский исполнитель Александр Тарасов, более известный под псевдонимом T-killah, попал в больницу с двусторонней пневмонией. У артиста подозревают коронавирус.

Известный 32-летний музыкант попал в больницу в тяжелом состоянии. Ему провели тестирование на коронавирус нового типа, однако пока нет никаких результатов, сообщает РЕН ТВ.

Ранее в Сети появилась информация о госпитализации 35-летнего телеведущего Первого канала Дмитрия Борисова. Журналист попал под наблюдение медиков с симптомами коронавируса. Позже он опроверг эти данные. Борисов сообщил, что перенес коронавирус практически без последствий, а в больницу поехал сам, чтобы пройти КТ.