Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе

Киев, 8 июня. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович потребовал от СБУ привлечь к ответственности экс-президента Украины Леонида Кравчука за цитату о Донбассе.

Стоит отметить, что ранее Кравчук в ходе своего интервью одному из местных телеканалов процитировал строчки из произведения украинского писателя Олеся Гончара.

«Украине стоит отрезать Донбасс как раковую опухоль, если она хочет развиваться как свободное государство», — сказал он.

На это высказывание незамедлительно отреагировали в Раде. Рабинович считает, что эти слова Кравчука можно рассматривать в контексте пропаганды раскола нации и угрозы территориальной целостности.

Ранее Кравчук назвал имя самого эффективного президента Украины. Он выразил надежду, что им станет нынешний глава государства Владимир Зеленский.