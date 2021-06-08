Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian

Рим, 8 июня. Специализирующаяся на детских конструкторах компания Lego презентовала полноразмерную реплику первого электрифицированного и самого мощного автомобиля Lamborghini.

Копия гиперкара Lamborghini Sian собрана из 400 тысяч деталей Lego. На разработку и изготовление такой машины авторы потратили 8660 часов.

Вес итальянского Sian из Lego составляет 2,2 тонны, тогда как масса настоящей машины — всего 1622 килограмма. Кроме того, вся собранная из деталей Lego Technic оптика в машине функционирует. Габариты игрушечного суперкара полностью соответствуют размерам Lamborghini Sian.

Бренд Lamborghini представил план по электрификации своего модельного ряда. В это направление компания намерена инвестировать свыше 1,5 млрд евро за четырехлетний период.