Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа

Сочи, 8 июня. Ядовитый цветок способен вызвать аллергию и сильные ожоги на коже, предупредили туристов в пресс-службе Сочинского национального парка.

Ясенец кавказский зацвел в горах. Внешне растение похоже на орхидею, однако является одним из наиболее опасных в Краснодарском крае. Цветок относится к семейству рутовые. Эфирные масла, которые содержатся в растении, имеют резкий запах, отметили сотрудники нацпарка.

В составе масел есть анетол и метилхавикол. Пары веществ способны причинить вред человеку, причем не только при прямом контакте, но и на достаточном расстоянии. Если вдохнуть их, то можно обжечь слизистую носоглотки. Непосредственный контакт приведет к ожогам кожи второй степени.

До этого ученые раскрыли причину появления необычных «кровавых пятен» на белоснежных покровах вершин французских Альп. Феномен объясняется жизнедеятельностью микроводорослей.