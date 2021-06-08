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08 июня 18:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:22
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины «КовиВак»
18:22
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:22
Происшествия
Силовики нагрянули с обысками в мэрию Воронежа
18:21
Политика
Политолог прокомментировал операцию «Кличко» по выявлению нелегалов в Чехии
18:20
Армия
МРК «Одинцово» провел ракетные стрельбы в акватории Балтики
18:20
Спорт
РФС подтвердил факт обращения в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
Все новости

Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа

Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
Prt Scr youtube.com  /  Tatiana Gordeeva - Bushcraft & Hiking

Сочи, 8 июня. Ядовитый цветок способен вызвать аллергию и сильные ожоги на коже, предупредили туристов в пресс-службе Сочинского национального парка.

Ясенец кавказский зацвел в горах. Внешне растение похоже на орхидею, однако является одним из наиболее опасных в Краснодарском крае. Цветок относится к семейству рутовые. Эфирные масла, которые содержатся в растении, имеют резкий запах, отметили сотрудники нацпарка.

В составе масел есть анетол и метилхавикол. Пары веществ способны причинить вред человеку, причем не только при прямом контакте, но и на достаточном расстоянии. Если вдохнуть их, то можно обжечь слизистую носоглотки. Непосредственный контакт приведет к ожогам кожи второй степени.

До этого ученые раскрыли причину появления необычных «кровавых пятен» на белоснежных покровах вершин французских Альп. Феномен объясняется жизнедеятельностью микроводорослей.

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Все новости / Общество / Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
опасность кавказ ожоги растение ядовитый цветок ясенец
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