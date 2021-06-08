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08 июня 18:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:22
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины «КовиВак»
18:22
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:22
Происшествия
Силовики нагрянули с обысками в мэрию Воронежа
18:21
Политика
Политолог прокомментировал операцию «Кличко» по выявлению нелегалов в Чехии
18:20
Армия
МРК «Одинцово» провел ракетные стрельбы в акватории Балтики
18:20
Спорт
РФС подтвердил факт обращения в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
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Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой

Шоу-бизнес
Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой
instagram.com  /  @malakhov007

Москва, 8 июня. Известный телеведущий Андрей Малахов встал на колени перед гостьей программы «Прямой эфир» на канале «Россия-1» оперной певицей Марией Максаковой.

Артистка рассказала в эфире о своем втором муже и его убийстве. Малахов пригласил на съемки программы отца киллера Павла Паршова, который виноват в смерти беглого политика Дениса Вороненкова, — Александра. Неожиданное появление мужчины довело исполнительницу до слез.

«Сын этого человека застрелил Дениса. Андрей, когда вы выбираете участников программы... Как вы смеете, Андрей, это делать?» — заявила Максакова, не сдерживая слез.

Ведущий попытался оправдаться, заявляя, что Паршов неоднократно звонил в студию и говорил о желании лично извиниться перед вдовой за поступок сына. Мужчина уверял, что готов встать на колени.

Максакова заявила, что Малахов намеренно привел в студию отца киллера, чтобы довести ее до слез. Однако телезвезда хотел, чтобы появление мужчины стало примером для всех родителей. Чтобы донести свои слова, журналист встал на колени перед рыдающей гостьей.

«Нет, ты знаешь меня, я не хотел этих слез. Я хотел, чтобы это был урок всем родителям, которые не воспитывают своих детей, а потом расплачиваются за таких подонков, которые убивают. Прости меня, пожалуйста!» — стоя на коленях, попросил ведущий «России-1».

Появившийся в студии Александр Паршов не стал извиняться перед вдовой Вороненкова. Кроме того, он заявил, что депутат сам виноват в своей смерти, поскольку был уличен в коррупции.

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Все новости / Шоу-бизнес / Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой
максакова вороненков малахов прямой эфир россия-1
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