Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой

Москва, 8 июня. Известный телеведущий Андрей Малахов встал на колени перед гостьей программы «Прямой эфир» на канале «Россия-1» оперной певицей Марией Максаковой.

Артистка рассказала в эфире о своем втором муже и его убийстве. Малахов пригласил на съемки программы отца киллера Павла Паршова, который виноват в смерти беглого политика Дениса Вороненкова, — Александра. Неожиданное появление мужчины довело исполнительницу до слез.

«Сын этого человека застрелил Дениса. Андрей, когда вы выбираете участников программы... Как вы смеете, Андрей, это делать?» — заявила Максакова, не сдерживая слез.

Ведущий попытался оправдаться, заявляя, что Паршов неоднократно звонил в студию и говорил о желании лично извиниться перед вдовой за поступок сына. Мужчина уверял, что готов встать на колени.

Максакова заявила, что Малахов намеренно привел в студию отца киллера, чтобы довести ее до слез. Однако телезвезда хотел, чтобы появление мужчины стало примером для всех родителей. Чтобы донести свои слова, журналист встал на колени перед рыдающей гостьей.

«Нет, ты знаешь меня, я не хотел этих слез. Я хотел, чтобы это был урок всем родителям, которые не воспитывают своих детей, а потом расплачиваются за таких подонков, которые убивают. Прости меня, пожалуйста!» — стоя на коленях, попросил ведущий «России-1».

Появившийся в студии Александр Паршов не стал извиняться перед вдовой Вороненкова. Кроме того, он заявил, что депутат сам виноват в своей смерти, поскольку был уличен в коррупции.