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08 июня 18:23
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новостей
18:22
Происшествия
Силовики нагрянули с обысками в мэрию Воронежа
18:21
Политика
Политолог прокомментировал операцию «Кличко» по выявлению нелегалов в Чехии
18:20
Армия
МРК «Одинцово» провел ракетные стрельбы в акватории Балтики
18:20
Спорт
РФС подтвердил факт обращения в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
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Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе

Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
wikipedia.org  /  SpecExpert/CC BY-SA 3.0

Киев, 8 июня. Самолет с пассажирами экстренно приземлился в Киеве из-за сообщения о минировании, сообщают украинские СМИ.

Воздушное судно вылетело из Тбилиси. Сотрудники службы безопасности выпускали из салона по несколько человек, каждого тщательно проверяли кинологи с собаками. Сейчас всех пассажиров доставили в здание аэропорта Борисполь. Багаж отправили на проверку. Одного гражданина Грузии увели после беседы с силовиками, рассказали очевидцы.

В Южно-Сахалинске совершил аварийную посадку самолет авиакомпании «Аврора». Предположительно, причиной ЧП стали неисправности гидравлической системы. На борту находились члены экипажа и 34 пассажира, никто не пострадал.

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Киев самолет минирование
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