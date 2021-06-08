Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе

Киев, 8 июня. Самолет с пассажирами экстренно приземлился в Киеве из-за сообщения о минировании, сообщают украинские СМИ.

Воздушное судно вылетело из Тбилиси. Сотрудники службы безопасности выпускали из салона по несколько человек, каждого тщательно проверяли кинологи с собаками. Сейчас всех пассажиров доставили в здание аэропорта Борисполь. Багаж отправили на проверку. Одного гражданина Грузии увели после беседы с силовиками, рассказали очевидцы.

В Южно-Сахалинске совершил аварийную посадку самолет авиакомпании «Аврора». Предположительно, причиной ЧП стали неисправности гидравлической системы. На борту находились члены экипажа и 34 пассажира, никто не пострадал.