Как «Дю Солей» не попал на Олимпиаду в Сочи: Эдгард Запашный о цирке и спорте

Мне часто задают вопрос:

«Как попасть на работу к вам в цирк? Что надо сделать, чтобы вы приняли меня в свою труппу?»

Путей несколько, это отдельная тема для разговора. Но, анализируя данные об артистическом составе Большого Московского цирка, смело могу сказать, что примерно половина нашей труппы — это бывшие спортсмены. Люди, которые завершили профессиональную спортивную карьеру и смогли проявить себя в цирковом искусстве, познав массу тонкостей нашей профессии.

Всегда ли так было? Нет.

Мой папа, Вальтер Запашный, который родился в 1928 году, говорил, что были времена, когда все было наоборот: артисты цирка помогали спортсменам выходить на новый уровень, познавать новое, делать что-то более сложное. Зачастую артисты цирка даже обучали спортсменов тем или иным упражнениям. Самым ярким таким примером является путь известного советского тяжелоатлета Григория Новака. Мало кто знает, что этот безумно популярный в советское время спортсмен был артистом цирка. С раннего детства он работал в нескольких жанрах циркового искусства. В дальнейшем записался в секцию борьбы и тяжелой атлетики, став первым советским тяжелоатлетом — чемпионом мира. Он успел за свою карьеру поставить 23 мировых рекорда. А в 1952 году на Олимпиаде в Хельсинки смог завоевать серебряную награду.

Мой папа, не бросая свою основную профессию, закончил Киевский физкультурный институт и стал трехкратным мастером спорта СССР по гимнастике, акробатике и тяжелой атлетике.

Но вернемся в наше время.

Сегодня самыми востребованными в цирковом искусстве являются спортсмены, которые прошли путь в акробатике и гимнастике. Смело могу сказать, что целые жанры циркового искусства строятся непосредственно на использовании их навыков. Так, например, почти 100% ребят в подкидных досках — это бывшие акробаты, а групповые турники построены на базе умений спортсменов-гимнастов.

В коллективе Большого Московского цирка сегодня работает трехкратная чемпионка мира по акробатике — Гузель Хасанова. Да и вообще в нашем коллективе много ребят, которые прошли большой спортивный путь и некогда выступали за сборные России, Белоруссии и Украины.

В коллективах Гии Эрадзе очень много девочек из художественной гимнастики: например, Дарья Руденко работает сразу в двух великолепных воздушных номерах!

Сейчас ни одно крупное спортивное событие, особенно церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, не проходит без участия артистов цирка. Дело в том, что люди нашей профессии многофункциональны и, самое главное, прошли серьезную артистическую школу. Поэтому они могут не только выполнять трюки, но и отыгрывать для зрителя те или иные режиссерские задачи.

Давайте вспомним нашу знаменитую Зимнюю олимпиаду в Сочи 2014 года. Мало кто знает, что из трех детей, главных героев закрытия Олимпийских игр, двое — дети артистов цирка. Если Люба, которую играла Лиза Темникова, в одиночку открывала Олимпийские игры, то на церемонии закрытия к ней присоединились еще двое юных артистов. Это Анастасия Трушина и Владимир Чубковцов — потомственные артисты цирка. Они до сих пор являются штатными артистами Большого Московского цирка. Анастасия работает сразу в двух жанрах циркового искусства: как эквилибристка и в жанре подкидные доски в номере своего отца Анатолия Трушина. Владимир Чубковцов освоил один из самых сложных жанров — жокеи-наездники и джигитовка.

Вообще в церемонии закрытия сочинских Олимпийских игр принимали участие около 250 артистов цирка. Если вы пересмотрите церемонию еще раз, непременно увидите большое количество трюков, которые наши коллеги исполняли на различных площадках. А мой брат Аскольд Запашный вместе с заслуженным артистом России Андреем Шарниным блестяще справились с комедийными ролями: именно они летели через весь стадион в лодке.

Кстати, мало кто знает (я об этом никому не рассказывал), но за несколько лет до открытия сочинских Олимпийских игр на другой Олимпиаде — в Ванкувере — представители канадского цирка «Дю Солей» (Cirque du Soleil) громко заявили, что именно они будут открывать ОИ-2014 в Сочи, что, конечно, вызвало у меня негодование. Я помню момент, когда мы объединили все наши действующие цирковые структуры, и я попросил подписать коллективное письмо — обращение на имя тогдашнего президента РФ Дмитрия Анатольевича Медведева. В письме мы говорили, что недопустимо, чтобы нашу русскую Олимпиаду открывали иностранные артисты. Хотя, надо признать, канадцам неоднократно удавалось это делать на других олимпиадах. Но мы — Россия, и мое убеждение заключается в том, что, если мы что-то делаем, и это будет транслироваться на весь мир, это должны делать исключительно русские люди, носители русской культуры.

Надо отметить, что президент нас услышал, поручив организаторам сочинской Олимпиады заменить канадских артистов на исключительно русские силы. Итог вы видели. Я безумно горжусь, что российский цирк выполнил задачу режиссера, и закрытие Олимпийских игр — 2014 до сих пор в наших сердцах.

Если не цирк, то что?

Нередко мне также задают вопрос:

«Если не цирк, то что?»

Уже во взрослом возрасте я понял, что, если бы у меня не было цирка, я, при наличии такой возможности, с удовольствием занимался бы контактными видами спорта. Бокс или ММА. Также я большой поклонник футбола, и с удовольствием старался бы на тренировках, чтобы стать хорошим и нужным спортсменом. Я очень рад, что знаком и дружу с большим количеством наших великих соотечественников, которые с огромным уважением относятся к цирковому искусству. Мой друг — знаменитый гимнаст Алексей Немов — в последние годы часто обращается к нам с братом, и мы совместными усилиями регулярно проводим большой праздник спорта на стадионе в Лужниках.

Цирк и спорт очень близки друг другу. Главное, что объединяет артистов цирка и спортсменов, — это трудолюбие и огромное желание достичь чего-то в жизни исключительно за счет собственных усилий.