Москва, 8 июня. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

По его словам, Киев захлестнула эйфория после того, как президент США Джо Байден удостоил Зеленского чести посетить Белый дом.

«По этому поводу только что не организовали праздничный салют над Днепром», — написал он в личном Telegram-канале.

Однако это решение демократа носит чисто формальный характер. В очередной раз Вашингтон пообещает Украине поддержку на словах, после которых не последует никаких реальных действий, резюмировал он.

Ранее Пушков заявил, что США и дальше будут продолжать эксплуатировать Украину в своих собственных интересах. Таким образом он прокомментировал телефонные переговоры между Зеленским и Байденом.