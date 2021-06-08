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08 июня 18:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:22
Происшествия
Силовики нагрянули с обысками в мэрию Воронежа
18:21
Политика
Политолог прокомментировал операцию «Кличко» по выявлению нелегалов в Чехии
18:20
Армия
МРК «Одинцово» провел ракетные стрельбы в акватории Балтики
18:20
Спорт
РФС подтвердил факт обращения в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
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Пушков назвал бесполезным будущий визит Зеленского в Белый дом

  /   Обновлено: 08 июня 2021 18:04
Политика
Пушков назвал бесполезным будущий визит Зеленского в Белый дом
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 июня. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

По его словам, Киев захлестнула эйфория после того, как президент США Джо Байден удостоил Зеленского чести посетить Белый дом.

«По этому поводу только что не организовали праздничный салют над Днепром», — написал он в личном Telegram-канале.

Однако это решение демократа носит чисто формальный характер. В очередной раз Вашингтон пообещает Украине поддержку на словах, после которых не последует никаких реальных действий, резюмировал он.

Ранее Пушков заявил, что США и дальше будут продолжать эксплуатировать Украину в своих собственных интересах. Таким образом он прокомментировал телефонные переговоры между Зеленским и Байденом.

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Все новости / Политика / Пушков назвал бесполезным будущий визит Зеленского в Белый дом
сша зеленский пушков
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