Юрист припугнул украинцев наказанием за въезд в Россию в скандальной форме их сборной

Адвокат Игорь Бушманов заявил ФАН, что форма сборной Украины по футболу, на футболках которой изображен контур карты страны с российским Крымом, — однозначно провокация.

Известный юрист в эксклюзивном интервью рассказал о том, что может грозить в России человеку, если у него на одежде будет аналогичный рисунок, и как это соотносится с законодательством касательно темы территориальной целостности РФ.

«Границы Российской Федерации были утверждены еще в 1993 году, — напомнил Бушманов. — Плюс в 2013-м установили еще и отдельную ответственность. Статья Уголовного кодекса РФ 280.1, которая предусматривает наказание за, если коротко назвать, сепаратизм в отношении каких-либо лиц, восславляющих нарушение целостности границ нашей страны».

По словам собеседника ФАН, ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, если это делается в средствах массовой информации и в интернете, еще выше.

«В любом случае, в спорте провокации такого рода недопустимы, а то, что это провокация, — однозначно. И все это не направлено на достижение каких-то спортивных результатов, — подчеркнул Бушманов. — Здесь мы видим чисто политические инсинуации. И понятно, что все идет со стороны не спортсменов, а политиков, которые заинтересованы в разбалансировании ситуации».

В итоге складывается весьма неприятная история, считает адвокат, из-за которой вполне могут пострадать обычные россияне или проживающие в нашей стране украинцы.

«Если некие граждане России или украинские фанаты сборной своих земляков наденут такие же футболки, то их привлекут к административной ответственности, — свидетельствует собеседник агентства. — А если кто-то ранее привлекался за аналогичные действия, то здесь наступит уже уголовная ответственность».

facebook.com / Игорь Бушманов

Это так называемая административная преюдиция, то есть повторное совершение административного правонарушения, и оно карается более серьезно — вплоть до лишения свободы на 4 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок, например, в государственных или муниципальных органах, пояснил юрист.

Впрочем, самый главный вопрос — а что насчет самих игроков сборной Украины? Им-то грозит наказание? Ведь существует такой вариант, что подопечные Андрея Шевченко могут дойти до четвертьфинала, а один из матчей этой стадии состоится в Санкт-Петербурге.

«Насчет наказания и их тоже — вопрос спорный. Я не думаю, что к ним будут применены какие-то санкции, — отметил Бушманов. — Понятно, каждый пытается доказать свою правду так, как считает нужным, хотя правда всегда одна. Но наши власти вряд ли будут портить праздник, в том числе и своим согражданам, и как-то отвлекаться на эти политические инсинуации».

Ведь все это для того и делается, чтобы российское руководство как-то отреагировало по данному поводу, отметил адвокат. Поэтому вряд ли следует ждать каких-либо действий, например, со стороны правоохранительных органов.

«Хотите — показывайте, но все и так знают, чей Крым, причем уже давно, — заключил Бушманов. — Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало».

Федеральное агентство новостей /

Депутат Государственной думы Павел Шперов предложил посмотреть на данный вопрос с другой стороны, заявив ФАН, что ситуация не так однозначна.

«Мы, конечно, выразили возмущение по поводу того, что на форме сборной Украины изображена карта этой страны с Крымом, — сказал он. — Но давайте посмотрим, что происходит».

По словам члена фракции ЛДПР, с давних пор на полуострове есть команда «Таврия» (Симферополь), и у нее имеется виртуальный клон, который играет в чемпионате Украины (во второй лиге, третьей по силе в этой стране).

«Понимаете, в чем парадоксальность ситуации? — вопросил Шперов. — Есть как бы команда, которая представляет Крым, но — в чемпионате Украины. А такой же команды, которая представляла бы Крым в чемпионате России, — нет!»

Более того, напоминает собеседник ФАН, 23 января 2015 года три крымские команды были попросту вышвырнуты из чемпионата России. Причем две из них реально могли повыситься в классе.

«Возникает интересный вопрос, — продолжил депутат. — Мы сейчас возмущаемся по поводу того, что Украина непонятно что пропагандирует, а мы-то сами что сделали? Где чемпионат России в Крыму? Где российские команды в Крыму? Их нет!»

Более того, заявил член думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, российским командам даже не рекомендуется приезжать в Крым на товарищеские матчи.

«Поэтому эта форма — напоминание нам о том, что очень многое не доделано», — посетовал Шперов.

sevastopol.ldpr.ru / Центральный сайт партии ЛДПР

Говоря о том, нужно ли будет как-то реагировать на возможный приезд украинской сборной в Санкт-Петербург, собеседник ФАН заметил, что спорт отделен от политики, поэтому вмешательство государства в дела спорта не приветствуется — с точки зрения тех же самых международных спортивных структур.

«Нужно поставить вопрос немножко по-другому, — добавил парламентарий. — Допустим, общероссийская общественная организация Российский футбольный союз сейчас признает Крым частью Российской Федерации? Или нет?»

По словам Шперова, мы очень любим ссылаться на позицию разных зарубежных стран, той же Украины, но при этом почему-то не обращаем внимание на собственные проблемы.

«В данной ситуации у меня очень четкая позиция, — заявил собеседник ФАН. — Я жду, что после этого чемпионата Европы не будет уже никаких поводов не допускать крымские клубы для участия в чемпионате России. Потому что до этого нам рассказывали, что мы не можем рисковать чемпионатом мира-2018, потом — чемпионатом Европы, который был перенесен из-за коронавируса. А дальше что у нас будет, чемпионат Азии?..»

В зависимости от мест, которые те или иные сборные займут на предварительной, групповой стадии, украинские футболисты на Евро-2020 вполне могут встретиться потом, в плей-офф, с соперниками из России.

Другой расклад может вывести команду Андрея Шевченко на четвертьфинальный матч, который должен пройти 2 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что сборная Украины выступит на грядущем турнире (стартует 11 июня) в форме, где нарисована карта этой страны с российским Крымом и присутствует националистический лозунг. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не нашел в этом никаких нарушений и одобрил данную форму.