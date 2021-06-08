Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу

Гаага, 8 июня. Голландский суд отклонил апелляцию бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу по приговору Международного трибунала о пожизненном заключении.

Младич в 2017 году был приговорен судом к пожизненному тюремному заключению за геноцид и преступления против человечества. Экс-командир скрывался от правосудия более 15 лет, после чего был арестован в Сербии и экстрадирован в Гаагу.

Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила вердикт международного, который был вынесен Младичу.