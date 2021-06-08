«ФАН повсюду»: что стало причиной Чеченской войны

Чеченская война стала для российского общества темой №1 в середине 90-х годов. Однако война не началась в один день — путь к вооруженному конфликту был долгим и сложным. Пока в Москве делили портфели и стреляли из танков по парламенту, в Грозном шла своя война, почти невидимая миру.

К декабрю 1994 года, когда российские вооруженные силы начали боевую операцию на Северном Кавказе, в Чечне уже погибли сотни — Дудаев и его сторонники организовали вооруженное восстание и вели кровавую борьбу против внутренней чеченской оппозиции.

Как Чечня обрушилась в пучину войны, в подкасте «ФАН повсюду» рассказывает военный писатель Евгений Норин.

В выпуске:

К чему привела депортация чеченского населения во время Великой Отечественной войны?

Как борьба за экологию привела к этнической борьбе?

Против кого воевал Дудаев в Афганистане?

Из чего формировалась экономика бандитского региона?

Кому реально принадлежала власть в Чеченской Республике?

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