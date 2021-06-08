Variety назвала имена самых перспективных российских актеров и режиссеров

Вашингтон, 8 июня. Американская газета Variety перечислила российских актеров и режиссеров, которые готовы к выходу на мировую арену.

Список, состоящий из 12 имен, был составлен на основе международного форума аудиовизуального контента Key Buyers Event. По мнению журналистов издания, на этих перспективных российских звезд стоит обратить внимание.

Среди актеров выделили Светлану Ходченкову, которая уже успела сняться в западном проекте «Росомаха: Бессмертный» и готовится к съемкам в первом российском сериале Netflix по мотивам романа «Анна Каренина».

Юрий Колокольников тоже может похвастаться богатой фильмографией, в его арсенале есть иностранные проекты. Актер работал у Кристофера Нолана в «Доводе», а также снялся в культовом сериале «Игра престолов».

В США считают, что могут «выстрелить» на мировой арене Юлия Снигирь («Великая» и «Пассажиры»), Паулина Андреева («Метод» и «Лучше, чем люди»), Юрий Борисов («Петровы в гриппе» и «Серебряные коньки»), Александр Кузнецов («Кислота» и «Лето»).

Среди режиссеров высоко оценили Эллу Манжееву («Белой дороги!»), Евгения Сангаджиева («Happy End»), Михаила Локшина («Серебряные коньки»), Филиппа Юрьева («Китобой») и Ивана Твердовского («Конференция»).

Variety посчитала Любовь Мульменко достойным и перспективным сценаристом. Она написала сценарии для фильмов «Купе номер шесть» и «Разжимая кулаки», которые будут представлены на Каннском кинофестивале.

Каннский кинофестиваль стартовал 6 июня и пройдет до 17 июня. На смотре будут представлены «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, «Купе номер шесть» Юхо Куосманена (этот фильм финско-эстонско-немецко-российского производства), «Дело» Алексея Германа — младшего и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.