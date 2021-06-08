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18:20
Армия
МРК «Одинцово» провел ракетные стрельбы в акватории Балтики
18:20
Спорт
РФС подтвердил факт обращения в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
17:52
Политика
Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу
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Variety назвала имена самых перспективных российских актеров и режиссеров

Шоу-бизнес
Variety назвала имена самых перспективных российских актеров и режиссеров
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Вашингтон, 8 июня. Американская газета Variety перечислила российских актеров и режиссеров, которые готовы к выходу на мировую арену.

Список, состоящий из 12 имен, был составлен на основе международного форума аудиовизуального контента Key Buyers Event. По мнению журналистов издания, на этих перспективных российских звезд стоит обратить внимание.

Среди актеров выделили Светлану Ходченкову, которая уже успела сняться в западном проекте «Росомаха: Бессмертный» и готовится к съемкам в первом российском сериале Netflix по мотивам романа «Анна Каренина».

Юрий Колокольников тоже может похвастаться богатой фильмографией, в его арсенале есть иностранные проекты. Актер работал у Кристофера Нолана в «Доводе», а также снялся в культовом сериале «Игра престолов».

В США считают, что могут «выстрелить» на мировой арене Юлия Снигирь («Великая» и «Пассажиры»), Паулина Андреева («Метод» и «Лучше, чем люди»), Юрий Борисов («Петровы в гриппе» и «Серебряные коньки»), Александр Кузнецов («Кислота» и «Лето»).

Среди режиссеров высоко оценили Эллу Манжееву («Белой дороги!»), Евгения Сангаджиева («Happy End»), Михаила Локшина («Серебряные коньки»), Филиппа Юрьева («Китобой») и Ивана Твердовского («Конференция»).

Variety посчитала Любовь Мульменко достойным и перспективным сценаристом. Она написала сценарии для фильмов «Купе номер шесть» и «Разжимая кулаки», которые будут представлены на Каннском кинофестивале.

Каннский кинофестиваль стартовал 6 июня и пройдет до 17 июня. На смотре будут представлены «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, «Купе номер шесть» Юхо Куосманена (этот фильм финско-эстонско-немецко-российского производства), «Дело» Алексея Германа — младшего и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.

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Все новости / Шоу-бизнес / Variety назвала имена самых перспективных российских актеров и режиссеров
кино актеры режиссеры
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