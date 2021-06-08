Правоохранители задержали жителя Омска по подозрению в экстремизме

Омск, 8 июня. Мужчина задержан за публикацию в социальных сетях постов экстремистского содержания.

Злоумышленник опубликовал во «Вконтакте» агрессивные призывы в адрес должностных лиц России. Свои действия он объяснить не смог, но вину признал.

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее житель Самары получил десять лет тюрьмы за экстремизм. По версии следствия, фигурант вел противоправную деятельность в Сети.