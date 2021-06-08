Латвийский политик: Британские солдаты из контингента НАТО считают нас унтерменшами

Британские военнослужащие, размещенные в Прибалтике в составе контингента НАТО, обращаются с местным населением как с недочеловеками. Об этом в интервью ФАН заявил лидер латвийской партии «Новое согласие» Янис Кузинс. Так он отреагировал на инцидент в соседней Эстонии недалеко от границы с Россией, где полиция сняла с поезда шестерых британских военнослужащих, учинивших пьяный дебош.

Правоохранители передали правонарушителей военной полиции НАТО. Причем эксперт английского военно-аналитического агентства Jane's Брюс Джонс заявил, что происшествие, возможно, «спровоцировали агенты Путина». Заявление вызвало волну сарказма у европейских читателей.

О том, как реагируют на выходки контингента НАТО жители прибалтийских стран, нашему агентству помимо Кузинса рассказали латвийский политик Янис Урбанович, житель Литвы Эдуард Дужницкий, а также известный публицист Анатолий Вассерман.

Депутат Сейма Латвии, лидер Социал-демократической партии «Согласие» Янис Урбанович считает, что в последнее время в Латвии солдаты НАТО ведут себя еще спокойно.

«Наверное, уроки, которые население и муниципалы Латвии преподали правонарушителям из числа военнослужащих НАТО, пошли им впрок. Они все усвоили, сейчас у нас тишь да гладь. Наказание хорошо, когда оно остановило преступление. Если работает выговор — не надо казней. Наказывать надо, но с пониманием. Ни одно гражданское население не застраховано от похожих историй там, где находятся войска», — заявил политик.

Урбанович сам является отцом «оболтуса призывного возраста» и помнит себя в годы службы. По его словам, во всех армиях мира служат молодые, наполненные адреналином люди, в связи с чем возможны и проказы, и проступки — таков неизбежный побочный эффект взросления. Если инцидент не летален и без имущественного ущерба, к нему можно относиться строго, но с пониманием.

ТАСС / Valda Kalnina

«Британцы считают нас унтерменшами»

Лидер партии «Новое согласие» Янис Кузинс не разделил оптимизма своего коллеги.

«Неприятные истории, связанные с поведением солдат Альянса на территории Латвии, мы помним. В Вентспилсе они в пьяном виде вытаптывали клумбы. В Риге военнослужащие НАТО ехали в гей-клуб и избили таксиста. Для американцев, наверное, это нормально, в порядке вещей», — пожаловался собеседник ФАН.

У тех, кто живет возле военной базы НАТО, есть много нареканий к солдатам, сообщил Кузинс. Военные разместились недалеко от Риги, возле городков Царникава и Адажи. По словам политика, натовцы оккупировали около 20 километров леса до самого моря. Иногда там ходят грибники.

«Американцы думают, что собирающие грибы — наркоманы. Они не понимают, что грибы можно есть. Иногда с ними возникают конфликтные ситуации. Солдаты-выходцы из стран Восточной Европы сами не прочь сходить по грибы», — заметил лидер партии «Новое согласие».

Кузинс выразил мнение, что американские и британские солдаты похожи, но англичане относятся к местному населению хуже. Они ведут себя надменно, заявляют, что латыши «убирают грязь в Великобритании». Для них прибалты и поляки — «унтерменши», свидетельствует политик. В свою очередь, американцы вообще не различают латышей, эстонцев и украинцев, добавил Кузинс: они называют всех «русскими». При этом пьют и британцы, и американцы много, возмущается собеседник ФАН.

«В ресторанах и барах с пьяными военными стычки случаются. Но кто их накажет? Они избили человека в McDonald’s, они мочились на памятник Свободы — главный памятник Латвии. Гражданская полиция не имеет над ними власти, а военная полиция может только передать хулиганов их командирам. Они даже не знают фамилий дебоширов, их не называют под предлогом «военной тайны». Тех, кто особо «отличился», могут просто перевести служить в другое место», — посетовал латвийский политик.

Кузинс признался: о выходках солдат НАТО общественности становится известно случайно. Полиция берет очень пьяного «туриста», видео попадает в СМИ, а потом оказывается, что пьяница и дебошир на самом деле — британский военнослужащий, который вышел в увольнение. Увы, наказания для таких правонарушителей — символические.

«Не все знают, что Латвия заключила два договора — с НАТО и с США. В 2014 году, после крымских событий и шествия легионеров Ваффен СС в Риге, парламент Латвии под шумок проголосовал за ввод в страну войск США. Это было предательство со стороны русскоязычной партии «Согласие». Они переговорили с Маккейном и согласились. Нила Ушакова, который тогда был мэром столицы, жестко прижали. Поэтому сегодня в Латвии — не только войска НАТО, но и база США», — раскрыл политические интриги в Латвии собеседник ФАН.

ТАСС / Sebastian Willnow

«Американцы получили по соплям»

Житель Литвы Эдуард Дужницкий признался корреспонденту, что сам был свидетелем неподобающих поступков иностранных солдат.

«Я не раз сталкивался с некрасивым поведением военных НАТО. Обычно они ведут себя пренебрежительно к местному населению, мы для них — страна третьего мира. Например, я был свидетелем конфликта в кафе недалеко от города Шауляй. Там находится бывшая советская авиабаза, которую сейчас занимают американцы. Сегодня над нашими головами ежедневно грохочут их самолеты, даже в выходные. Они летают как хотят и когда хотят», — рассказал гражданин Литвы.

Дужницкий пояснил, что натовцы вели себя демонстративно презрительно, надменно. Их поставили на место местные ребята. Он уточнил, что это сделали не русские и не представители старшего поколения, как можно было ожидать. Молодые литовцы на хорошем английском высказали воякам, что литовский народ их в страну не приглашал, они — незваные гости.

«Несмотря на пропаганду и убеждения, что натовцы — «защитники», многим они здесь поперек горла. Американцы получили по соплям, парней пришлось от них оттаскивать», — рассказал собеседник ФАН.

Дужницкий родился в Литве, жил на космодроме Плесецкий, учился в России. Развалившего СССР Горбачева он назвал «горбатым» и добавил, что русскоязычное население, по сути, в Прибалтике бросили.

Собеседник ФАН заметил, что любит свою страну, но ему трудно терпеть несправедливость. Многие люди старшего поколения с теплом вспоминают СССР, во времена которого было много хорошего. Как минимум, люди были социально защищены.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Народ Прибалтики хочет в Россию»

Многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман заявил ФАН, что хамское поведение и презрение инородцев типично для англичан.

«Напомню, что расовая теория разработана, по большей части, англосаксами. Им надо было оправдывать свое владение колониями. Для всех англосаксов, включая американцев, пренебрежительное отношение к людям, которые не являются их соплеменниками, абсолютно естественно», — сказал интеллектуал.

Телеведущий добавил, что англосаксы ведут себя совершенно безобразно во всех оккупированных ими местах. По выражению Вассермана, «для них это уже не баг, а фича (не ошибка, а особенность. — Прим. ФАН) Его не удивляет, что они продолжают вести себя по-хамски и в Прибалтике.

Что касается пьянства, англосаксы пьют значительно больше, чем русские, с более тяжелыми для себя и окружающих последствиями.

«Что касается баз США на территории Прибалтики… Я полагаю, что если бы там вынесли на референдум вопрос о воссоединении с Россией, большинство народа проголосовало бы, как в Крыму. В Прибалтике правят духовные наследники фашистских диктатур, действовавших там в межвоенный период. Эти диктатуры разрушили экономику своих стран. Народ хочет другой власти и другой жизни», — заключил публицист.

Анатолий Вассерман уверен, что политическая система Прибалтики допускает к власти только тех, кто подобен преступникам, которые там правили в 1930-е годы. Именно для своей защиты, по мнению журналиста, правящие круги трех стран призвали «покровителей всех террористов в мире» — США.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

Хронология бесстыдства

Европейские СМИ не раз сообщали об инцидентах, связанных с пьяными выходками контингента НАТО на территории стран Прибалтики.

15 мая 2021 года в эстонском кафе между иностранными солдатами и местными мужчинами произошло побоище. Пьяные солдаты пристали к даме, за которую вступились местные.

Февральской ночью 2017 года в литовской Клайпеде были задержаны пятеро пьяных чехов, которые оказались военнослужащими НАТО. Они устроили беспорядки около ночного клуба и пытались оказать сопротивление прибывшим полицейским. Натовцы кричали, что «поставят город на колени». К ним применили электрошокеры.

В 2017 году в литовском городе Йонава в пьяной драке были избиты четверо военнослужащих из Германии, дислоцированных на базе НАТО.

В 2016 году военнослужащие армии США публично надругались над флагом Литвы, сорванным ими со здания прокуратуры в Каунасе.

В феврале 2016 года 20 пьяных американских солдат разгромили аквапарк в литовском курортном городке Друскининкай.

В мае 2016 года в Риге толпа пьяных военных из международного батальона Североатлантического альянса от скуки изуродовала такси, разбив стекла и помяв поверхность авто.

В 2016 в рижском McDonald’s британский солдат сломал нос местному жителю. В тот раз СМИ также писали о «провокации Кремля».

В мае 2014 года мэр латвийского портового города Вентспилса Айвар Лембергс написал тогдашнему генеральному секретарю НАТО Андерсу Фогу Расмуссену жалобу на бесчинства солдат НАТО во время учений. Они пили алкоголь прямо на улицах, справляли нужду в общественных местах, после чего их рвало там же.