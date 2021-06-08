Соловьев заступился за затравленную из-за выступления во МХАТе Бузову

Москва, 8 июня. Телеведущий Владимир Соловьев встал на сторону певицы Ольги Бузовой, которую раскритиковали после того, как она согласилась выступить на сцене МХАТа в одной из постановок.

Соловьев в утренней передаче «Полный контакт» заметил, что не понимает шумихи и презрения к певице. Он уточнил, что в отличие от многих громких блогеров, Бузова в свое время закончила университет с красным дипломом.

Телеведущий привел в пример одиозного артиста Алексея Панина, который часто оказывается в центре скандала. Соловьев уточнил, что никого не смущает факт того, что после всех своих выходок актер остается желанным гостем на сцене театра.

Бузову же Соловьев похвалил за старательность и труд. Он напомнил, что затравленная артистка не имеет богатых родителей и крупных связей. Какие бы ошибки она не допускала, телеведущая всего в этой жизни добилась сама и не достойна свалившейся на ее критики, считает ведущий.

«Девочка из очень простой небогатой семьи. Получила хорошее образование — другой вопрос, как воспользовалась. Но диплом питерского престижного университета у нее есть. И она своим трудом шла. Мне совершенно не нравится, что она делает. Но стоило получить роль во МХАТе — и все сразу начали: «Вы что, с ума сошли, как это возможно?»» — заступился Соловьев.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Он призвал хейтеров оставить критику именитой певицы при себе. По его мнению, подобные претензии больше выглядят как зависть из-за никому не ясной несправедливости. Премьера спектакля, в котором появится Бузова, состоится 11 и 12 июня. Постановка под названием «Чудесный грузин» расскажет о судьбе Иосифа Сталина в его юные годы.