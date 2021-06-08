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08 июня 18:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:20
Армия
МРК «Одинцово» провел ракетные стрельбы в акватории Балтики
18:20
Спорт
РФС подтвердил факт обращения в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
17:52
Политика
Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу
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Соловьев заступился за затравленную из-за выступления во МХАТе Бузову

  /   Обновлено: 08 июня 2021 18:06
Шоу-бизнес
Соловьев заступился за затравленную из-за выступления во МХАТе Бузову
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 8 июня. Телеведущий Владимир Соловьев встал на сторону певицы Ольги Бузовой, которую раскритиковали после того, как она согласилась выступить на сцене МХАТа в одной из постановок.

Соловьев в утренней передаче «Полный контакт» заметил, что не понимает шумихи и презрения к певице. Он уточнил, что в отличие от многих громких блогеров, Бузова в свое время закончила университет с красным дипломом.

Телеведущий привел в пример одиозного артиста Алексея Панина, который часто оказывается в центре скандала. Соловьев уточнил, что никого не смущает факт того, что после всех своих выходок актер остается желанным гостем на сцене театра.

Бузову же Соловьев похвалил за старательность и труд. Он напомнил, что затравленная артистка не имеет богатых родителей и крупных связей. Какие бы ошибки она не допускала, телеведущая всего в этой жизни добилась сама и не достойна свалившейся на ее критики, считает ведущий.

«Девочка из очень простой небогатой семьи. Получила хорошее образование — другой вопрос, как воспользовалась. Но диплом питерского престижного университета у нее есть. И она своим трудом шла. Мне совершенно не нравится, что она делает. Но стоило получить роль во МХАТе — и все сразу начали: «Вы что, с ума сошли, как это возможно?»» — заступился Соловьев.

Соловьев заступился за затравленную из-за выступления во МХАТе Бузову
Агентство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

Он призвал хейтеров оставить критику именитой певицы при себе. По его мнению, подобные претензии больше выглядят как зависть из-за никому не ясной несправедливости. Премьера спектакля, в котором появится Бузова, состоится 11 и 12 июня. Постановка под названием «Чудесный грузин» расскажет о судьбе Иосифа Сталина в его юные годы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Соловьев заступился за затравленную из-за выступления во МХАТе Бузову
соловьев бузова мхат
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