Экономист Митрахович объяснил, как «СП-2» может повлиять на стоимость газа в Европе

Цены на газ в Европе достигли максимальных отметок, несмотря на падение спроса в летний сезон. Причиной высокой стоимости энергоносителя стало ограничение предложения со стороны основных поставщиков — России и Норвегии. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович заявил ФАН, что повышение цены на газ может стать еще одним фактором скорейшего ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

По словам экономиста, текущие цены на газ в Европе сравнимы с зимним периодом, когда спрос на голубое топливо максимальный. В прошлом году в европейских хранилищах было накоплено много газа, потому что ожидали прекращения транзита через Украину, но контракт был продлен, отметил Митрахович. Более того, для цен на газ имеет значение температура зимой: последняя была холодная, а предыдущая — теплая.

Еще один фактор повышения цен на газ в Европе — большой спрос на природный газ в Азии. Существует азиатская премия — поставщикам СПГ выгоднее поставлять газ в Азию. Кроме того, в Норвегии — крупнейшем источнике газа для ЕС после российского «Газпрома» — ведутся работы профилактического характера на месторождении, что также влияет на цены.

Митрахович добавил, что ситуацию с ценами на газ мог изменить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».

«Если бы «Северный поток — 2» уже работал, то, конечно, поставки по нему отчасти сбили бы цены. Но раз «Северный поток — 2» еще не введен в эксплуатацию, то это тоже один из факторов высокой цены. Это еще один аргумент для европейского энергетического бизнеса давить на политиков с тем, чтобы быстрее запускать проект в эксплуатацию. Чем быстрее проект запустят в эксплуатацию, тем быстрее понизится стоимость и заполнятся хранилища», — отметил экономист.

Митрахович не исключил, что первые коммерческие поставки по «Северному потоку — 2» могут начаться уже осенью.

Ранее эксперты объяснили, почему спотовая цена на голубое топливо увеличилась до трехмесячного максимума в еврозоне. Тенденция наблюдается на фоне нескольких обстоятельств.