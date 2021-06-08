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00:21
Общество
Правительство РФ поддержало запрет на выгул собак в пьяном виде
00:19
Общество
Россияне смогут получать соцвыплаты через госуслуги в автоматическом режиме
00:17
Армия
ПВО Сирии отражает атаку Израиля
00:13
Общество
Европейский туроператор рассказал о спросе на вакцинный туризм в Россию
00:10
Армия
Балтийский флот получит новые сверхманевренные истребители Су-30СМ
00:00
Общество
«Всесоюзная стройка» продолжается: хватит ли рабочих Крыму для масштабных проектов
23:50
Политика
Псаки выяснит причины введения санкций США против российской космической отрасли
23:43
Политика
США создают «ударный отряд» против Китая
23:36
Политика
Байден продлил на год санкции против Минска
23:21
Политика
Депутат бундестага посоветовал Киеву перестать жаловаться Берлину на Москву
23:05
Происшествия
Три человека пострадали при разрыве гранаты в Харькове
23:00
Экономика
Экономист Митрахович объяснил, как «СП-2» может повлиять на стоимость газа в Европе
22:59
Общество
Офтальмолог Чиненова назвала заболевания, из-за которых меняется цвет белка глаз
22:57
Армия
ВМС США рискуют остаться без атомных подлодок из-за пандемии COVID-19
22:52
Африка
Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
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Экономист Митрахович объяснил, как «СП-2» может повлиять на стоимость газа в Европе

Экономика
Экономист Митрахович объяснил, как «СП-2» может повлиять на стоимость газа в Европе
Федеральное агентство новостей  / 

Цены на газ в Европе достигли максимальных отметок, несмотря на падение спроса в летний сезон. Причиной высокой стоимости энергоносителя стало ограничение предложения со стороны основных поставщиков — России и Норвегии. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович заявил ФАН, что повышение цены на газ может стать еще одним фактором скорейшего ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

По словам экономиста, текущие цены на газ в Европе сравнимы с зимним периодом, когда спрос на голубое топливо максимальный. В прошлом году в европейских хранилищах было накоплено много газа, потому что ожидали прекращения транзита через Украину, но контракт был продлен, отметил Митрахович. Более того, для цен на газ имеет значение температура зимой: последняя была холодная, а предыдущая — теплая.

Еще один фактор повышения цен на газ в Европе — большой спрос на природный газ в Азии. Существует азиатская премия — поставщикам СПГ выгоднее поставлять газ в Азию. Кроме того, в Норвегии — крупнейшем источнике газа для ЕС после российского «Газпрома» — ведутся работы профилактического характера на месторождении, что также влияет на цены.

Митрахович добавил, что ситуацию с ценами на газ мог изменить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».

«Если бы «Северный поток — 2» уже работал, то, конечно, поставки по нему отчасти сбили бы цены. Но раз «Северный поток — 2» еще не введен в эксплуатацию, то это тоже один из факторов высокой цены. Это еще один аргумент для европейского энергетического бизнеса давить на политиков с тем, чтобы быстрее запускать проект в эксплуатацию. Чем быстрее проект запустят в эксплуатацию, тем быстрее понизится стоимость и заполнятся хранилища», — отметил экономист.

Митрахович не исключил, что первые коммерческие поставки по «Северному потоку — 2» могут начаться уже осенью.

Ранее эксперты объяснили, почему спотовая цена на голубое топливо увеличилась до трехмесячного максимума в еврозоне. Тенденция наблюдается на фоне нескольких обстоятельств.

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россия европа северный поток - 2
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