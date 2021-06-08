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08 июня 18:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:22
Происшествия
Силовики нагрянули с обысками в мэрию Воронежа
18:21
Политика
Политолог прокомментировал операцию «Кличко» по выявлению нелегалов в Чехии
18:20
Армия
МРК «Одинцово» провел ракетные стрельбы в акватории Балтики
18:20
Спорт
РФС подтвердил факт обращения в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
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Газманов ответил на резкое высказывание 36-летней Серябкиной

Шоу-бизнес
Газманов ответил на резкое высказывание 36-летней Серябкиной
Пресс-служба международного аэропорта «Симферополь»

, 8 июня. Советский и российский эстрадный певец Газманов дал совет всем «притесняемым» стариками молодым артистам.

Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина считает, что возрастным представителям российского шоу-бизнеса, к которым она отнесла Олега Газманова, Николая Расторгуева и Валерия Леонтьева, следует «уступить дорогу молодым». Главный «есаул» отечественной эстрады прокомментировал данное заявление певицы, передают «Дни.ру».

«А кто не дает молодым? Пожалуйста, welcome, если вы можете собирать залы!» — удивляется певец.

Газманов рассказал, что во всех городах, в которых проходят его концерты, хорошо продаются билеты. Туда приходят поклонники его творчества, он их не заставляет этого делать.

«Возьмите моих зрителей, переманите их к себе, напишите такие песни, чтобы публика на них ходила, вот и все», — дал он совет всем молодым артистам, которых якобы притесняют звезды- пенсионеры.

В заключение народный артист России заявил, что он никого не слушает и просто делает то, что ему нравится.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин резко высказался о певице Ольге Серябкиной, которая предложила отправить на пенсию известных российских артистов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Газманов ответил на резкое высказывание 36-летней Серябкиной
скандал серябкина газманов шоубиз российский шоу-бизнес
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