Газманов ответил на резкое высказывание 36-летней Серябкиной

, 8 июня. Советский и российский эстрадный певец Газманов дал совет всем «притесняемым» стариками молодым артистам.

Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина считает, что возрастным представителям российского шоу-бизнеса, к которым она отнесла Олега Газманова, Николая Расторгуева и Валерия Леонтьева, следует «уступить дорогу молодым». Главный «есаул» отечественной эстрады прокомментировал данное заявление певицы, передают «Дни.ру».

«А кто не дает молодым? Пожалуйста, welcome, если вы можете собирать залы!» — удивляется певец.

Газманов рассказал, что во всех городах, в которых проходят его концерты, хорошо продаются билеты. Туда приходят поклонники его творчества, он их не заставляет этого делать.

«Возьмите моих зрителей, переманите их к себе, напишите такие песни, чтобы публика на них ходила, вот и все», — дал он совет всем молодым артистам, которых якобы притесняют звезды- пенсионеры.

В заключение народный артист России заявил, что он никого не слушает и просто делает то, что ему нравится.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин резко высказался о певице Ольге Серябкиной, которая предложила отправить на пенсию известных российских артистов.