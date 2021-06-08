«Газпром» значительно увеличил доходы от экспорта с начала 2021 года

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 18:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:20
Армия
МРК «Одинцово» провел ракетные стрельбы в акватории Балтики
18:20
Спорт
РФС подтвердил факт обращения в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
17:52
Политика
Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу
17:51
Шоу-бизнес
Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой
Все новости
08 июня 18:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:20
Армия
МРК «Одинцово» провел ракетные стрельбы в акватории Балтики
18:20
Спорт
РФС подтвердил факт обращения в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
17:52
Политика
Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу
17:51
Шоу-бизнес
Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой
Все новости

«Газпром» значительно увеличил доходы от экспорта с начала 2021 года

Экономика
«Газпром» значительно увеличил доходы от экспорта с начала 2021 года
gazprom.ru

Москва, 8 июня. Доходы «Газпрома» от экспорта природного газа в январе-апреле 2021 года выросли на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных ФТС России.

По информации Федеральной таможенной службы, за первые четыре месяца текущего года доходы компании составили 13,008 млрд долларов. Экспортная цена голубого топлива при этом увеличилась на 9% и достигла 185,5 доллара за тысячу кубометров. Рост доходов «Газпрома» связан с подорожанием газа, объяснили в ФТС.

Стоимость газа для рентабельности экспорта «Газпрома» оценивается аналитиками в 90-100 долларов за тысячу кубометров. По прогнозу компании, экспортные цены на голубое топливо в 2021 году в среднем составят 200 долларов за тысячу кубометров.

Тем временем «Газпром» в четвертом квартале текущего года планирует значительно сократить поставки газа в Европу через Белоруссию и Польшу. По мнению экспертов, это связано со скорым запуском газопровода «Северный поток — 2».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / «Газпром» значительно увеличил доходы от экспорта с начала 2021 года
Газпром газ доходы
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 127262 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 122131 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 74532 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 50773 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 37016 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Рейтинг@Mail.ru