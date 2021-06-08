«Газпром» значительно увеличил доходы от экспорта с начала 2021 года

Москва, 8 июня. Доходы «Газпрома» от экспорта природного газа в январе-апреле 2021 года выросли на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных ФТС России.

По информации Федеральной таможенной службы, за первые четыре месяца текущего года доходы компании составили 13,008 млрд долларов. Экспортная цена голубого топлива при этом увеличилась на 9% и достигла 185,5 доллара за тысячу кубометров. Рост доходов «Газпрома» связан с подорожанием газа, объяснили в ФТС.

Стоимость газа для рентабельности экспорта «Газпрома» оценивается аналитиками в 90-100 долларов за тысячу кубометров. По прогнозу компании, экспортные цены на голубое топливо в 2021 году в среднем составят 200 долларов за тысячу кубометров.

Тем временем «Газпром» в четвертом квартале текущего года планирует значительно сократить поставки газа в Европу через Белоруссию и Польшу. По мнению экспертов, это связано со скорым запуском газопровода «Северный поток — 2».