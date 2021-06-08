Иностранные маркетплейсы могут платить 3% с дохода от российских клиентов

Москва, 8 июня. Зарубежные корпорации, в том числе маркетплейсы, могут начать выплачивать 3% с дохода, который они получают за счет пользователей из России.

Соответствующий вариант нового налогообложения для IT-компаний обсуждают власти, сообщает издание Forbes. Если РФ присоединится к глобальной системе налогообложения, величина этого налога может скорректироваться.

По словам собеседника издания в IT-компании, такой налог будет введен по примеру действующей практики в Великобритании. Там налог на цифровые услуги был запущен 1 апреля 2021 года. Он распространяется на технологические корпорации и составляет 2% от прибыли, полученной от британских клиентов.

Донастройка налоговой системы необходима. Такое мнение выразил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.