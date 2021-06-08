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08 июня 18:22
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новостей
18:20
Армия
МРК «Одинцово» провел ракетные стрельбы в акватории Балтики
18:20
Спорт
РФС подтвердил факт обращения в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
17:52
Политика
Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу
17:51
Шоу-бизнес
Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой
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Иностранные маркетплейсы могут платить 3% с дохода от российских клиентов

Экономика
Иностранные маркетплейсы могут платить 3% с дохода от российских клиентов
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Москва, 8 июня. Зарубежные корпорации, в том числе маркетплейсы, могут начать выплачивать 3% с дохода, который они получают за счет пользователей из России.

Соответствующий вариант нового налогообложения для IT-компаний обсуждают власти, сообщает издание Forbes. Если РФ присоединится к глобальной системе налогообложения, величина этого налога может скорректироваться.

По словам собеседника издания в IT-компании, такой налог будет введен по примеру действующей практики в Великобритании. Там налог на цифровые услуги был запущен 1 апреля 2021 года. Он распространяется на технологические корпорации и составляет 2% от прибыли, полученной от британских клиентов.

Донастройка налоговой системы необходима. Такое мнение выразил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

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Все новости / Экономика / Иностранные маркетплейсы могут платить 3% с дохода от российских клиентов
налоги налогообложение маркетплейсы
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