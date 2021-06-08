Турция готова взять под контроль аэропорт Кабула после вывода войск США из Афганистана

8 июня, Турция предложила взять на себя охрану и управление аэропортом Кабула после ухода Соединенных Штатов и других сил НАТО из Афганистана.

Как отмечают турецкие чиновники в интервью агентству Reuters, Анкара сделала это предложение на встрече НАТО в мае, когда Вашингтон и его союзники согласовали план вывода войск к 11 сентября.

Turkey offers to run Kabul airport after NATO's Afghan withdrawal -officials https://t.co/8T8DfWBJxj pic.twitter.com/HkuObD8tIN — Reuters (@Reuters) June 8, 2021

Турецкие и американские официальные лица обсудили возможные требования к миссии, некоторые из них Вашингтон согласился удовлетворить, сказал источник.

«После решения Соединенных Штатов вывести войска из Афганистана Турция сделала предложение обеспечить безопасность кабульского аэропорта. В этих рамках ведутся переговоры с НАТО и США», — сообщил анонимный турецкий чиновник.

7 июня министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью газете Hürriyet заявил, что предложение Анкары связано с поддержкой союзников.

«Мы намерены оставаться в Афганистане в зависимости от условий. Каковы наши условия? Политическая, финансовая и материально-техническая поддержка. Если условия будут выполнены, мы можем остаться в международном аэропорту имени Хамида Карзая», — сказал он.

Акар также заявил, что цель Турции — «привнести мир в Афганистан», а афганский народ является братским для турок. По словам главы минобороны, Анкара хочет иметь возможность оставаться в южноазиатском государстве до тех пор, пока «население будет нуждаться в ее помощи».

Официальные лица США на условиях анонимности заявили агентству Reuters, что приветствуют предложение Турции, но Анкара просит слишком много американских «вспомогательных подразделений» для своей миссии. Они также указали на некоторую обеспокоенность США по поводу надежности Турции, учитывая существующие разногласия, но заявили, что Вашингтон найдет способ все организовать.

Лидеры стран НАТО обсудят вопросы урегулирования в Афганистане на саммите 14 июня в Брюсселе, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим американским коллегой Джо Байденом впервые с тех пор, как президент США вступил в должность. Контроль над аэропортом может стать точкой соприкосновения между Анкарой и Вашингтоном, переживающими разлад в отношениях из-за покупки российских ЗРК С-400, статуса сирийских курдов и нахождения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в штате Пенсильвания.

Предложение по аэропорту было сделано после того, как по меньшей мере 150 афганских военнослужащих были убиты или ранены за последние несколько дней в результате активизации нападений боевиков движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

Afghan troops suffer 'shockingly high' casualties as violence mounts https://t.co/x8r74PIuij pic.twitter.com/RETE21kFrX — New York Post (@nypost) June 7, 2021

Обеспечение безопасности Кабульского аэропорта может убедить некоторые страны сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане. В частности, в мае Австралия закрыла там свое посольство из-за соображений безопасности.

В настоящее время Турция располагает более 500 военнослужащих, дислоцированных в Афганистане в рамках миссии НАТО по подготовке афганских сил безопасности. По словам турецкого чиновника, для охраны аэропорта потребуются дополнительные подразделения.

В начале июня издание The Nation со ссылкой на источник из правительства Афганистана сообщило, что правительство Турции согласилось взять на себя ответственность за международный аэропорт Кабула в рамках сделки с НАТО на сумму 130 миллионов долларов.

«Это обеспечит гарантии международному сообществу, и это лучшее решение, потому что талибы никогда не нападали на турок», — подчеркнул глава Ассоциации авиационной поддержки Афганистана Мухмуд Шах Хабиби.

Turkey to run Kabul international airport in deal with Nato https://t.co/KsZaER49sj via @TheNationalNews — Omaid H. Sharifi-امید حفیظه شریفی (@OmaidSharifi) June 2, 2021

Международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле является основным аэропортом страны, а также служит крупной военной базой, но афганские власти не в состоянии обеспечить полную безопасность объекта, поэтому с 2002 года управление воздушным движением осуществляется военным персоналом НАТО.

Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября закончит вывод войск из Афганистана в полной координации со своими союзниками. В 2020 году Вашингтон и талибы подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из южноазиатского государства за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

The U.S. pullout from #Afghanistan is speeding up, with military planners saying almost half of U.S. forces and equipment has been sent home or destroyed.#AfghanPeaceProcess @VOANews @VOA_Extremism https://t.co/BKsdN2iYLb — VOA Extremism Desk (@VOA_Extremism) June 1, 2021

Согласно заявлению Центрального командования американских ВС (CENTCOM), Соединенные Штаты уже завершили вывод более половины своих войск из Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.