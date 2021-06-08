Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше

Берлин, 8 июня. Россиянин во время путешествия по Германии решил выяснить, кого немцы уважают больше — русских или украинцев. Ради это он притворился гражданином Украины. Реакция его удивила.

Путешествуя по Берлину, россиянин встретил много русскоговорящих людей. Этот факт его удивил, и он решился на небольшой эксперимент. Мужчина притворился украинцем, чтобы узнать истинное отношение немцев к приезжим из Незалежной.

«Я решил выяснить у самих немцев, кого они уважают больше — русских или украинцев и с чем это связано. Сам же я перед этим притворился украинцем и задал этот вопрос двум прохожим немцам. И их ответ сразил меня наповал», — признается россиянин.

Один из жителей ФРГ признался, что в Германию в основном перебираются люди из Украины. Причиной тому служит упрощенный въезд для украинцев.

«Украинцам можно оставаться аж до 90 дней на территории Германии без визы. За это время они находят работу и остаются еще дольше. Я знаю, что в Украине зарплаты значительно ниже, чем в Германии, поэтому, конечно, безвизовая Германия для украинцев — это настоящий Клондайк», — цитирует одного из немцев россиянин на страницах своего блога.

По словам мужчины, в Германии крайне много беженцев из разных стран, не только из бывшего СССР. Немцы недовольны тем, что из-за этого им стало сложнее искать работу.

«Но нам самим-то от этого совсем не хорошо. В Германии и так сложно найти работу, а тут еще и украинцы понаехали. Почему простые немцы должны конкурировать за работу с мигрантами?» — задается вопросом один из собеседников блогера.

Однако сами немцы признаются, что не все приезжие создают дефицит рабочих мест в стране. Например, русские, перебираясь работать в Германию, занимают хорошие должности, где нет высокой конкуренции.

«Если сравнивать украинцев и русских, то мы выбрали бы русских. Русские и украинцы очень похожи по внешности и менталитету. Многие украинцы тоже на русском языке говорят. Но нам кажется, что русские более вежливые и образованные. Поэтому, по части менталитета и других особенностей мы одинаково уважаем русских и украинцев. Но русские в Германии образованнее и квалифицированнее, чем украинцы», — приводит слова жителя Германии блогер.

Россиянина крайне удивил тот факт, что немцы честно рассказали о своем отношении и сделали выбор в пользу русских, несмотря на то, что мужчина представился украинцем.

О массовом бегстве иностранцев из Германии в Россию ранее рассказывал житель ФРГ по имени Клаус. По словам немца, чаще всего из страны уезжают люди, которым около 60-70 лет.