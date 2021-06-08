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08 июня 18:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:20
Армия
МРК «Одинцово» провел ракетные стрельбы в акватории Балтики
18:20
Спорт
РФС подтвердил факт обращения в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
17:52
Политика
Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу
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Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой
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Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше

Общество
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
ТАСС  /  Вышинский Денис

Берлин, 8 июня. Россиянин во время путешествия по Германии решил выяснить, кого немцы уважают больше — русских или украинцев. Ради это он притворился гражданином Украины. Реакция его удивила.

Путешествуя по Берлину, россиянин встретил много русскоговорящих людей. Этот факт его удивил, и он решился на небольшой эксперимент. Мужчина притворился украинцем, чтобы узнать истинное отношение немцев к приезжим из Незалежной.

«Я решил выяснить у самих немцев, кого они уважают больше — русских или украинцев и с чем это связано. Сам же я перед этим притворился украинцем и задал этот вопрос двум прохожим немцам. И их ответ сразил меня наповал», — признается россиянин.

Один из жителей ФРГ признался, что в Германию в основном перебираются люди из Украины. Причиной тому служит упрощенный въезд для украинцев.

«Украинцам можно оставаться аж до 90 дней на территории Германии без визы. За это время они находят работу и остаются еще дольше. Я знаю, что в Украине зарплаты значительно ниже, чем в Германии, поэтому, конечно, безвизовая Германия для украинцев — это настоящий Клондайк», — цитирует одного из немцев россиянин на страницах своего блога.

По словам мужчины, в Германии крайне много беженцев из разных стран, не только из бывшего СССР. Немцы недовольны тем, что из-за этого им стало сложнее искать работу.

«Но нам самим-то от этого совсем не хорошо. В Германии и так сложно найти работу, а тут еще и украинцы понаехали. Почему простые немцы должны конкурировать за работу с мигрантами?» — задается вопросом один из собеседников блогера.

Однако сами немцы признаются, что не все приезжие создают дефицит рабочих мест в стране. Например, русские, перебираясь работать в Германию, занимают хорошие должности, где нет высокой конкуренции.

«Если сравнивать украинцев и русских, то мы выбрали бы русских. Русские и украинцы очень похожи по внешности и менталитету. Многие украинцы тоже на русском языке говорят. Но нам кажется, что русские более вежливые и образованные. Поэтому, по части менталитета и других особенностей мы одинаково уважаем русских и украинцев. Но русские в Германии образованнее и квалифицированнее, чем украинцы», — приводит слова жителя Германии блогер.

Россиянина крайне удивил тот факт, что немцы честно рассказали о своем отношении и сделали выбор в пользу русских, несмотря на то, что мужчина представился украинцем.

О массовом бегстве иностранцев из Германии в Россию ранее рассказывал житель ФРГ по имени Клаус. По словам немца, чаще всего из страны уезжают люди, которым около 60-70 лет.

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Все новости / Общество / Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
немцы русские украинцы
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